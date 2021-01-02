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    撇清責任？王毅：中國最早通報疫情、研究指疫情在多地爆發

    中國外交部長王毅近日受訪時，全力強調中國在武漢肺炎防疫上的作為。（路透資料照）

    中國外交部長王毅近日受訪時，全力強調中國在武漢肺炎防疫上的作為。（路透資料照）

    2021/01/02 16:18

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒逾1年，中國外交部長王毅近日接受中國媒體訪問時，強調中國最早向世界報告疫情，也發揮人道主義、對外捐贈大量物資和資金，且愈來愈多研究表明，疫情可能在全球多地多點爆發。

    《新華社》2日報導，王毅在該社和《中央廣播電視總台》聯合採訪中，指病毒是人類的共同敵人，抗疫是國際社會的共同責任，面對這場全球性公共衛生危機，中國從一開始就積極倡導國際抗疫合作。

    王毅強調，中國與時間賽跑，最早向世界報告疫情，第一時間展開流行病學調查，第一時間確定病原體，第一時間公佈病毒基因序列等關鍵訊息，為全球抗疫拉響警報。且中國抗疫過程堅持人民至上、生命至上，在最短時間內有效控制國內疫情，恢復經濟社會發展，率先築起全球抗疫的防線。

    中國更透過科技，展開最大規模的「雲端」抗疫交流，籌組上百場跨國線上專家會議，開設向所有國家開放的疫情防控網路知識中心，迄今已發布8版診療方案、7版防控方案，毫無保留地與各國分享抗疫經驗。

    不僅如此，中國向150多國和10個國際組織提供援助，向有需要的34國派出36支醫療專家組，向世衛（WHO）和聯合國（UN）相關機制提供資金，更已向各國提供2200多億枚口罩、22.5億件防護裝、10.2億份檢測試劑。「中國製造」成為全球抗疫的「補給線」。

    王毅還堅稱，中國最早承諾將疫苗作為全球公共產品，致力讓發展中國家用得上、用得起疫苗，也積極推進藥物和疫苗研發合作，為飽受疫情之苦的發展中國家帶來希望，今後也將繼續堅定不移推進抗疫國際合作。

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