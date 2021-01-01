為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》全球逾8338萬例確診 超過181萬人病亡

    圖為1日義大利醫院武肺病房醫護戴上新年字樣口罩及裝飾小帽。（歐新社）

    圖為1日義大利醫院武肺病房醫護戴上新年字樣口罩及裝飾小帽。（歐新社）

    2021/01/01 21:54

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日11時（台灣1日晚間7時），全球至少181萬8946人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少8338萬1330例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5253萬4200人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球12月31日通報新增1萬3629人病歿、72萬8621起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3426死）、巴西（1074死）與英國（964死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計34萬5844人病故、1997萬4883例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬4949人喪生、767萬5973例確診）、印度（14萬8994人喪生、1028萬6709例確診）、墨西哥（12萬5807人喪生、142萬6094例確診）及義大利（7萬4159人喪生、210萬7166例確診）。

    依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有168人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（130人）、波士尼亞與赫塞哥維納（123人）、義大利（123人）、北馬其頓共和國（120人）。

    從區域來看，歐洲累計57萬4012死、2656萬9711例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計50萬7687死、1556 萬9105例確診；美國和加拿大共計36萬1440死、2055萬4203例確診。

    亞洲共計21萬9371死、1390萬5767例確診；中東地區共計9萬31死、399萬2072例確診；非洲共計6萬5460死、275萬9404例確診；大洋洲共計945死、3萬1068例確診。

    圖為1日義大利醫院武肺病房醫護戴上新年字樣口罩及裝飾小帽。（歐新社）

    圖為1日義大利醫院武肺病房醫護戴上新年字樣口罩及裝飾小帽。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新加坡添30人染武漢肺炎 將禁南非旅客入境轉機
    2021/01/01 21:23

    新加坡添30人染武漢肺炎 將禁南非旅客入境轉機
    武漢肺炎》泰國疫情延燒 曼谷關閉學校、托育所2週
    2021/01/01 20:29

    武漢肺炎》泰國疫情延燒 曼谷關閉學校、托育所2週

    大坪林站換屋熱 個案表現成交關鍵
    武漢肺炎》挪威取消英國航班禁令 改入境普篩
    2021/01/01 20:28

    武漢肺炎》挪威取消英國航班禁令 改入境普篩

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    國際今日熱門
    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人
    2021/01/01 06:12

    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人 影片

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三
    2021/01/01 10:30

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize euthanasia for terminally ill patients／紐西蘭表決通過絕症病患安樂死合法化
    2021/01/01 05:30

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize eutha…

    放出8天 黎智英又關回去
    2021/01/01 05:30

    放出8天 黎智英又關回去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播