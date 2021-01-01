武漢肺炎》全球逾8338萬例確診 超過181萬人病亡

圖為1日義大利醫院武肺病房醫護戴上新年字樣口罩及裝飾小帽。（歐新社）

2021/01/01 21:54

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日11時（台灣1日晚間7時），全球至少181萬8946人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少8338萬1330例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5253萬4200人被認為已康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球12月31日通報新增1萬3629人病歿、72萬8621起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3426死）、巴西（1074死）與英國（964死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計34萬5844人病故、1997萬4883例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（19萬4949人喪生、767萬5973例確診）、印度（14萬8994人喪生、1028萬6709例確診）、墨西哥（12萬5807人喪生、142萬6094例確診）及義大利（7萬4159人喪生、210萬7166例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有168人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（130人）、波士尼亞與赫塞哥維納（123人）、義大利（123人）、北馬其頓共和國（120人）。

從區域來看，歐洲累計57萬4012死、2656萬9711例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計50萬7687死、1556 萬9105例確診；美國和加拿大共計36萬1440死、2055萬4203例確診。

亞洲共計21萬9371死、1390萬5767例確診；中東地區共計9萬31死、399萬2072例確診；非洲共計6萬5460死、275萬9404例確診；大洋洲共計945死、3萬1068例確診。

圖為1日義大利醫院武肺病房醫護戴上新年字樣口罩及裝飾小帽。（歐新社）

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