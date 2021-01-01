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    新加坡添30人染武漢肺炎 將禁南非旅客入境轉機

    新加坡衛生部今天通報，境內新增30人確診感染武漢肺炎。（美聯社）

    新加坡衛生部今天通報，境內新增30人確診感染武漢肺炎。（美聯社）

    2021/01/01 21:23

    〔中央社〕新加坡衛生部今天通報，境內新增30人確診感染武漢肺炎，近期出現的2個家庭感染群擴大。另為因應南非傳出傳染力更強的病毒毒株，新加坡將禁止近期有南非旅遊史的旅客入境。

    2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒全球近一年，至今仍未止息。秋冬來臨之際，許多國家疫情再度升溫，英國、南非等國更出現傳染力更強的變種病毒。

    與許多國家相比，新加坡目前疫情相對穩定，不過進入2021年的第一天卻新增30人確診。雖然其中大部分是境外移入案例，但近期出現的2個家庭感染群有擴大趨勢。

    新加坡衛生部表示，今天新增3起本土感染病例都是社區案例，沒有宿舍移工案例；另有27起境外移入案例。全國累計5萬8629人確診。

    這3起本土案例中，一人是昨天確診的55歲港口領航員的家人，另一人則是先前確診的海事檢驗員及一名14歲中學生的密切接觸者。

    據衛生部統計，海事檢驗員及港口領航員這2個家庭感染群目前已有8人確診。

    此外，有鑒於近期南非傳出感染力更強的病毒，星國衛生部宣布，為降低病毒移入新加坡風險，從3日23時59分起禁止所有過去14天內曾造訪南非的長期准證持有者及短期旅客入境或經由新加坡轉機。

    隨著病毒出現變種，許多國家紛紛加強邊境管制措施，嚴防疫情擴大。例如，原本疫情就極為嚴峻的印尼自今天起禁止所有國家的外國旅客入境，為期兩週。

    新加坡外交部今天表示，接獲印方通知，兩國綠色通道旅客亦受這項措施的限制，因此這段時間內，新加坡居民將無法利用綠色通道入境印尼。

    基於綠色通道的互惠性，星國外交部表示，這段期間內，旅客同樣也無法申請透過星印綠色通道入境新加坡。

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