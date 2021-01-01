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    美軍加強中東巡弋 伊朗外長：川普為攻擊伊朗製造藉口

    美軍近期加強中東巡弋，伊朗外長札里夫怒批，川普為挑起戰爭，攻擊伊朗找藉口。（路透資料照）

    美軍近期加強中東巡弋，伊朗外長札里夫怒批，川普為挑起戰爭，攻擊伊朗找藉口。（路透資料照）

    2021/01/01 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）被擊殺即將滿一年，美軍近期加強在中東地區巡弋，伊朗外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）週四（12月31日）怒批，美國總統川普試圖挑起戰爭，為攻擊伊朗捏造藉口。

    綜合外媒報導，札里夫推文表示，川普政府沒有一心應對美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而是浪費數十億向中東地區派出B-52戰機和艦隊，試圖為製造戰爭找藉口。札里夫也強調，伊朗不打算尋求戰爭，但會直接公開的保衛人民、安全和重要利益。

    伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的軍事顧問德漢（Hossein Dehghan）則推文指出，近日在新聞中看到美國人因擔心伊朗報仇而保持警惕，並派遣兩架B-52轟炸機飛過中東上空。哈米尼表示，美國在中東的所有軍事基地都在伊朗飛彈的射程內，建議川普不要將新年變成對美國人的哀悼。

    伊朗將領蘇萊曼尼2020年1月3日被美軍擊殺，據稱伊朗正計畫舉行紀念蘇萊曼尼遇害一週年的活動，美國也因此提高戒備。

    本週稍早一名軍官向記者表示，美國已發現跡象，伊朗可能對美國或盟友在伊拉克和中東其他地區的基地發動攻擊。自11月下旬以來，美國航艦「尼米茲號（USS Nimitz）」一直在中東附近水域巡邏，並派出兩架B-52轟炸機巡弋，隨後返回美國，以對侵略行為進行嚇阻。

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