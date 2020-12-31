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    登山攻頂被男友浪漫求婚 她喊「我願意」下秒摔下懸崖…

    奧地利女子和男友攻上一座積著皚皚白雪的山頂後，男友立刻就地求婚，沒想到她才剛剛甜喊「我願意」，下一秒就摔下650英呎（約200公尺）的懸崖。（擷取自臉書Alpin-1 Notarzthubschrauber）

    奧地利女子和男友攻上一座積著皚皚白雪的山頂後，男友立刻就地求婚，沒想到她才剛剛甜喊「我願意」，下一秒就摔下650英呎（約200公尺）的懸崖。（擷取自臉書Alpin-1 Notarzthubschrauber）

    2020/12/31 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利一名女子和男友攻上一座積著皚皚白雪的山頂後，男友立刻就地求婚，沒想到她才剛剛甜喊「我願意」，下一秒就摔下650英呎（約200公尺）的懸崖，男友為了救她也不慎滑落，被困在一處峭壁上，幸好女子摔下的地方有著大量積雪，最後兩人也都幸運獲救。

    綜合外媒報導，這起事件於本月27日發生在奧地利南方克恩頓邦（Carinthia），32歲女子和27歲的男友攻上福爾克特山（Falkert）後，男方向女子浪漫求婚，沒想到，女子才剛點頭，就不慎打滑，又摔又滑跌下650英呎的懸崖，未婚夫則急於救人，也不小心跌落50英呎（約15公尺）卡在峭壁上動彈不得。

    最後，摔落在山下一處湖邊，失去意識的女子被民眾發現，他們立刻協助將她送醫，幸運的是，由於女子摔在深深的積雪中，雖然出現腦震盪情形，但暫無生命危險，而她的未婚夫則是脊椎骨折，由救難隊直升機救下。一名協助救難的人員表示，這兩人都非常幸運，要不是當地下大雪，結果會大不相同。

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