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    不准聚眾狂歡！印度新德里等大城 跨年夜宵禁

    印度首都新德里和其他主要城市已下令在今年最後一天實施宵禁，禁止民眾群聚慶祝跨年。（法新社）

    印度首都新德里和其他主要城市已下令在今年最後一天實施宵禁，禁止民眾群聚慶祝跨年。（法新社）

    2020/12/31 20:48

    〔即時新聞／綜合報導〕印度首都新德里和其他主要城市已下令在今年最後一天實施宵禁，禁止民眾群聚慶祝跨年，以遏制新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情。

    《法新社》報導，過去每到跨年夜，新德里市中心會有數萬人群聚狂歡迎接新的一年，但有感於武肺英國變種病毒的病例不斷增加，印度中央政府已要求各省市政府對慶祝新年活動保持警惕。

    擁有超過2000萬人口的新德里已宣布，在當地時間12月31日晚間11點到明年1月1日上午6點實施宵禁，禁止聚眾跨年狂歡。印度金融之都孟買和馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）其他主要城市先前也宣布實施宵禁，直到明年1月5日。

    總是吸引大批外國遊客進行跨年旅遊的拉賈斯坦邦（Rajasthan）和北阿坎德邦（Uttarakhand），以及坦米爾納德邦（Tamil Nadu）、古加拉特邦（Gujarat）和卡納塔克邦（Karnataka）跨年也都實施宵禁。

    印度的確診病例已超過1000萬例，數量在全球僅次於美國。目前印度已從英國抵達印度的旅客中，至少發現25人感染變種病毒，印度政府正大規模尋找12月23日航班暫停前從英國抵達的人。

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