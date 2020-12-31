武漢肺炎》澳洲跨年兩樣情！東岸嚴格管制 西岸照放煙火

雪梨和墨爾本又出現群聚感染，迫使澳洲政府將雪梨港灣附近圍起來避免病毒擴散。（法新社）

2020/12/31 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲由於地理位置接近國際換日線，因此是世界上最早跨年的國家之一，過去曾有150萬人齊聚在雪梨港一起觀看港灣大橋的煙火，2021年當地政府則因應疫情，呼籲民眾在家看電視轉播。

據《美聯社》報導，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍看不見盡頭，雪梨和墨爾本又出現群聚感染，迫使澳洲政府將雪梨港灣附近圍起來避免病毒擴散。以往備受歡迎的雪梨廣場被迫關閉，知名的夜店空無一人，晚間9點的煙火也因此取消，不過午夜時仍會發射長達7分鐘的煙火秀。

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只有持有許可證的當地居民、事先預訂餐廳的民眾能夠進入市中心，而某些濱海餐廳收費高達1690澳幣（約新台幣3萬5490元）。

澳洲第2大城市墨爾本也取消施放煙火，市長卡普（Sally Capp）表示，「煙火施放這麼多年了，2021年卻取消是個艱難的抉擇。因為我們知道煙火秀會吸引45萬人進城」。

不過疫情控制良好的地方則不受影響。澳洲西岸大城珀斯（Perth）自4月以來都沒有社區傳播，因此兩場煙火將如期舉辦，預計會吸引大批人潮。

紐西蘭和周邊南太平洋的島嶼國家，因為沒有病例，新年慶祝活動也一如往常。

另外，《美聯社》也提到台灣由於在疫情大流行期間創下僅有700例左右的確診案例和7人死亡的成功創舉，所以台北101照例施放煙火，元旦總統府前的升旗典禮也如期舉行。

過去曾有150萬人齊聚在雪梨港一起觀看港灣大橋的煙火，2021年當地政府則因應疫情，呼籲民眾在家看電視轉播。（歐新社）

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