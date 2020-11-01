尷尬！歐巴馬助選高聲CUE兩次 回頭發現拜登不見了

2020/11/01 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選投票日為11月3日，民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）繼續競選行程，還找來同黨籍的前總統歐巴馬（Barack Obama）助陣，不料在歐巴馬激昂的演說畫下句點時，歐巴馬連喊2次：「喬．拜登！」但身後與後台還是不見拜登人影。

根據美國《福斯新聞》與公共電視《c-span》報導，拜登團隊10月31日前往密西根州弗林特（Flint）舉辦競選活動，歐巴馬自稱在最後一個任期時，密西根州製造業在該4年增長了15％，而川普的4年任期內的增長率僅為1％，歐巴馬同時批評共和黨在沒有備案的情況下，想廢除自己任期推動的「歐記健保」。

歐巴馬演講尾聲時介紹自己的朋友上台，他說：「我的朋友，下一任美國總統，喬．拜登！」他喊完後右手往身旁一指，鏡頭也朝同方向帶，不過竟然半個人都沒有，歐巴馬尷尬地往舞台右方走去，再大喊一次「喬．拜登！」此時競選團隊連忙播放音樂舒緩僵局，此時喬．拜登才從建築物內小跑步上台。

喬．拜登上台後針對次子杭特（Hunter）的電郵門事件做出回應，喬駁斥兒子與自己有外國業務往來，拜登稱自己在擔任歐巴馬副手的8年內「沒有一絲醜聞」，還痛批川普「到底怎麼了？」，直指川普是「變態」，原因在於「他（川普）除了賺錢以外沒有做其他事情」。

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