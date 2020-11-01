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    魁北克萬聖夜發生兇案！ 男子穿中世紀服裝 持刀攻擊路人2死5傷

    加拿大魁北克昨晚發生隨機殺人案，有名裝扮成中世紀人物的20多歲男子，竟手持利刃在街上攻擊多人，造成2死5傷，警方在當地時間今天凌晨逮捕兇手，目持續調查作案動機。加拿大警方示意圖。（路透）

    加拿大魁北克昨晚發生隨機殺人案，有名裝扮成中世紀人物的20多歲男子，竟手持利刃在街上攻擊多人，造成2死5傷，警方在當地時間今天凌晨逮捕兇手，目持續調查作案動機。加拿大警方示意圖。（路透）

    2020/11/01 16:30

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天（10月31日）西方國家都在歡慶萬聖節之時，加拿大魁北克竟發生隨機殺人案，有名裝扮成中世紀人物的20多歲男子，竟手持利刃在街上攻擊多人，造成2死5傷，警方在當地時間今天凌晨逮捕兇手，目持續調查作案動機。

    綜合外媒報導，魁北克警方在昨晚獲報，有名穿著中世紀服裝的男子，在魁北克老城區的省議會大廈附近手持利刃攻擊多人，警方隨即組成專案小組並派遣至少12名警力與警犬前往搜捕，並警告當地居民暫時留在家裡，以防遭遇不測。

    警方經搜捕後，在今天凌晨1點左右於舊港附近將這名行兇者逮捕，他用利刃刺死2人，刺傷5人，傷者已全數送往醫院急救，已無生命危險。

    目前警方仍在釐清兇手的犯案動機，不過警方還是要求居民暫時留在家裡，以利警方持續調查，目前沒有是否為恐怖攻擊的相關消息。

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