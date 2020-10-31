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    出海捕獲詭異「人面魚」 愁眉苦臉嚇壞漁夫：我不敢吃

    泰國有漁夫近日出海抓到一條長相奇特的魚，不僅有著類似人類的嘴型和眼睛，皺眉哀傷的表情更讓人毛骨悚然。（圖擷取自臉書）

    泰國有漁夫近日出海抓到一條長相奇特的魚，不僅有著類似人類的嘴型和眼睛，皺眉哀傷的表情更讓人毛骨悚然。（圖擷取自臉書）

    2020/11/01 00:42

    〔即時新聞／綜合報導〕你敢吃嗎？泰國喀比府（Changwat Krabi）33歲漁夫普拉瑟（Prasert Shookul）近日出海捕魚時，意外抓到一條長相奇特的魚，不僅有著類似人類的嘴型和眼睛，皺眉哀傷的表情更讓人毛骨悚然，也讓他嚇得不敢把魚煮來吃，擔心會招致厄運。

    綜合外媒報導，普拉瑟上月26日出海，在印度洋的安達曼海附近無人島撒網，原本想要抓回肉質鮮美的藍蟹，怎料把漁網拖到船上後，卻發現被一條魚凝視著，「當我看到這一條可怕的魚時，我嚇得想把所有東西扔回海裡，牠就這樣盯著我看且長得非常醜，還皺著眉頭」。

    影片中可見，這條怪魚嘴張得極開，雙眼瞪大盯著前方，表情像是驚訝自己居然會被捉到，甚至難過到快要哭出來一樣。

    普拉瑟透露，這條怪魚重2.7公斤、身長僅有42公分，短到不尋常，嘴巴很大卻沒有任何牙齒，讓他好奇想要帶回村內釐清這條魚的魚種，可惜在撈上岸的過程中牠就已死亡，「我們村內沒人知道這到底是什麼魚，就連長者也不清楚，我根本不敢煮來吃或分給其他人，太詭異了」。

    普拉瑟害怕捕到「人面魚」會招來厄運，已將牠交給野生動物研究中心處理。對此，海事部門官員得知後，主動拜訪詢問相關事宜，目前初步判斷這條魚是「東方披肩鰧」（Ichthyscopus Pollicaris），會把身體跟頭埋進沙裡埋伏，等到小魚或其他小型生物游過去時，就會張開大嘴獵食，這也或許能解釋牠為何呈現這種詭異表情。

    普拉瑟透露，這條怪魚重2.7公斤、身長僅有42公分，短到不尋常，嘴巴很大卻沒有任何一顆牙齒。（圖擷取自臉書）

    普拉瑟透露，這條怪魚重2.7公斤、身長僅有42公分，短到不尋常，嘴巴很大卻沒有任何一顆牙齒。（圖擷取自臉書）

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