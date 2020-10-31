上次被目擊是1913年！消失百年「沃茲考氏變色龍」現蹤

研究人員2018年4月1日在馬達加斯加拍到的母沃茲考氏變色龍。（美聯社）

2020/10/31 23:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕這真的是百年一見！科學家在非洲島國馬達加斯加西北部，發現難為世人所見的變色龍「沃茲考氏變色龍」（Voeltzkow's chameleon），上一次這種變色龍被目擊的紀錄，是在100多年前。

馬達加斯加和德國的研究人員10月30日宣佈這項發現，他們2018年在馬達加斯加西北部探察時，發現了幾隻活「沃茲考氏變色龍」。巴伐利亞自然歷史陳列館（ZSM）的科學家，在期刊「蠑螈」（Salamandra）發表的報告說，基因分析確認，這些物種是拉波德氏變色龍（Labord's chameleon）的近親。

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上一次發現沃茲考氏變色龍是在1913年，而且，之前也從未有關於雌性「沃茲考氏變色龍」的紀錄。研究人員說，雄性的沃茲考氏變色龍外觀為綠色，相比之下，母變色龍就繽紛得多，雌沃茲考氏變色龍在遇到交配對象、受精後以及身處壓力下時，身上呈現出的色彩格外豐富，隨「心情」變換藍、紅、紫和橘色調。

研究人員相信，這兩種變色龍都只在雨季生活：孵化、迅速成長、與競爭者較勁，然後交配、死亡，這些過程都在短短幾個月內完成。ZSM爬蟲和兩棲動物典藏研究員格勞（Frank Glaw）說，「這些動物基本上是脊椎動物中的浮游類」。現今大規模森林砍伐正威脅牠們的棲地。

2018年4月1日在馬達加斯加被拍到的公沃茲考氏變色龍。（美聯社）

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