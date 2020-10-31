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    美軍特種部隊出動！ 成功救援奈及利亞遭挾持美國公民

    一位住在奈及利亞北部鄉村地區的美國公民本週遭武裝團體挾持，而美軍今日在奈及利亞（Nigeria）北部成功執行救援任務。（示意圖）（美聯社）

    一位住在奈及利亞北部鄉村地區的美國公民本週遭武裝團體挾持，而美軍今日在奈及利亞（Nigeria）北部成功執行救援任務。（示意圖）（美聯社）

    2020/11/01 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕西非撒赫勒地區（Sahel region）有著嚴重的治安問題，一位家住奈及利亞北部鄉村地區的美國公民本週遭武裝團體挾持，而美軍今日（31日）在奈及利亞（Nigeria）北部成功執行救援任務，將人質救出。

    《路透》 報導，一名美國官員透露，一位27歲名叫華頓（Philip Walton）的美國公民，住在緊鄰尼日（Niger）南界的一個鄉村，本週二突遭6名持AK-47突擊步槍、騎乘摩托車的武裝份子綁架。

    路透指出，武裝份子疑似為富拉尼人（Fulani ethnic），主要語言為豪薩語（Hausa），同時也會一點英語，這次綁架華頓的主要目的為贖金。美軍被派往執行救援任務，其中包括海豹部隊。目前華頓已平安脫險，正受美國務院照料，執行任務的美軍也沒有出現傷亡。

    美國總統川普為此推文說：「十分精銳的美國特戰部隊今天獲得大勝。」

    撒赫勒地區是非洲北部撒哈拉沙漠和中部蘇丹草原地區之間一條總長超過5,400公里、最寬可達1,000公里的地帶，尼日就像大部分西非撒赫勒地區，儘管有美軍和法軍部隊支援，但當地與蓋達組織（al Qaeda）或伊斯蘭國（Islamic State）有關聯的武裝團體會對軍隊和平民發起攻擊，治安問題仍十分嚴峻。

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