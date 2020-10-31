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    香港7社工被控暴動罪名不成立 法庭掌聲雷動

    香港去年8月31日反送中示威，港警作為受大各界輿論，現場除出現多枚汽油彈、水砲車首次噴灑藍色染劑，還有臥底黑衣警察被抓包開兩槍。港警在這天於香港各區以暴動罪名逮捕多名抗爭人士。（美聯社）

    香港去年8月31日反送中示威，港警作為受大各界輿論，現場除出現多枚汽油彈、水砲車首次噴灑藍色染劑，還有臥底黑衣警察被抓包開兩槍。港警在這天於香港各區以暴動罪名逮捕多名抗爭人士。（美聯社）

    2020/10/31 18:59

    〔即時新聞／綜合報導〕香港「陣地社工」陳虹秀等8名成員被港府指控參與去年8月31日的「灣仔暴動」，其中陳虹秀早前已獲宣布罪名不成立，剩下7名被告今天（31日）也獲法官裁決全部罪名不成立，法官更直言控方沒有證據顯示被告在被捕之前的行為。裁決一出，法庭掌聲雷動，不少支持者都激動痛哭。

    根據《立場新聞》報導，今天出庭的「陣地社工」7名被告被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。法官沈小民指出，控方並沒有有力證據證明被告被捕前的行為；對於控方指被告在被捕當下有畏罪逃跑嫌疑，沈小民認為被告逃跑可能有其他清白原因，並非一定是畏罪，更直言當下情況民眾對警方產生恐懼心理（警暴），看見警察下意識逃跑是有可能的。

    沈小民表示，有聲音指控參與所謂非法集結或暴動的人都身穿黑衣，不能否認的是「黑色」讓越來越多人與社會運動聯想在一起，但他表明不應隨意將穿著黑衣的人視作參與暴動或非法集結者，因做法有危險性，有機會冤枉無辜的人，而且穿白衣或其他顏色衣物的人都可參與暴動。選擇服飾顏色純屬個人喜好，沒證據顯示他們刻意以此與非參與者作區分。

    《立場新聞》指出，開庭前就多名被告親友到庭等候，庭外也有不少聲援者到場加油，法官當庭裁決「陣地社工」7名被告全部罪名不成立的一刻，庭內隨即掌聲雷動，事後還有被告難掩激動，失聲痛哭，場面相當感人。

    對此，民陣召集人陳皓桓表示，港警經常以暴動罪名任意起訴遊行集會人士，今次判決可以明確告訴港府參與遊行集會人士並非就是「暴徒」；民主黨立法會議員林卓廷表示，判決再次證明過去一年警方濫捕濫告的問題；香港眾志前秘書長黃之鋒也在臉書上分享此消息，肯定法官裁決。

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