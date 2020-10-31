中共五中全會徹底「光盤」？ 吃剩白飯回鍋炒、食用油要一滴不剩

從中共官媒釋出的照片及報導，五中全會剩下來的飯菜會送到廚房進行「二次利用」，就連食用油也要倒過來瀝到一滴不剩（左上）。（圖擷自新華社）

2020/10/31 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕中共19屆五中全會29日閉幕，會中的餐飲也成為宣傳重點，由於中國頻傳糧食危機，本次五中全會也提倡「節約」，實施「光盤運動」，禁止浪費食物，而從官媒釋出的照片及報導，能看到剩下來的飯菜會送到廚房進行「二次利用」，甚至連食用油也要盡全力用到一滴不剩。

中國官媒《新華社》昨日（30）報導五中全會內的菜餚，內文提到與會者積極落實中共領導人習近平提倡的「禁止浪費飲食」精神，並稱作為五中全會舉辦場地的北京京西賓館，從餐廳到廚房、與會者到服務生，「節儉之風處處可見、光盤行動人人踐行」。

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報導指出，在每個餐廳門口，都能看到「厲行節約，反對浪費」的標語，餐廳內到處也可看到「粒粒不易，不倒不棄」、「不剩飯，不剩菜」的告示牌，並放置「光盤行動」的手工藝品。

負責餐飲的工作人員還說，要杜絕「舌尖上的浪費」，購買各種食材要斤斤計較，廚師宋曉南還說，白菜可以「三吃」，「白菜葉做蘿蔔白菜湯，白菜莖做酸白菜，白菜根做鹹菜」，蘿蔔皮、芹菜根也再利用能做成鹹菜，且用完的食用油油桶都要「倒過來」瀝半小時，絲毫不能有一滴浪費。

宋曉南更說，若有剩下來的飯菜，服務生會送到廚房進行「二次利用」，例如剩下的饅頭可以再炸，做成「炸饅頭」，甚至吃剩的白飯也可以送回去，做成「蛋炒飯」。與會人員喝水、飲料也會自取，饅頭有大饅頭和小饅頭，湯麵也有大、小碗之分。

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