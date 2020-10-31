美國單日確診破10萬 刷新全球紀錄

美國今天創下24小時內新增逾10萬人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的空前紀錄，超越前一天單日新增的9萬1000起確診病例。數據顯示，美國現在每秒就有超過1人染疫。（法新社）

2020/10/31 17:04

〔中央社〕美國今天創下24小時內新增逾10萬人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的空前紀錄，超越前一天單日新增的9萬1000起確診病例。數據顯示，美國現在每秒就有超過1人染疫。

美國今天新增10萬233人染疫，打破疫情爆發以來的世界紀錄，也超越印度9月創下的單日新增9萬7894起確診病例。

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美國在7月創下單日7萬7299人感染的紀錄，過去10天來這個紀錄5度被超越。過去兩天通報的單日新增感染人數顯示，美國現在每秒就有超過1人染疫。

距離11月3日美國大選倒數4天，疫情爆發迄今已奪走近23萬名美國人生命，勢必影響選情最後階段。

路透社根據公開通報數據統計，美國直至今天累計900萬人感染，相當於總人口近3%。

美國今天有16州通報感染人數創下歷來最高的同時，也有13州通報染疫住院人數創新高。

10月截至目前為止，有31州新增感染人數創紀錄，其中5個州被視為對大選有決定性影響，包括俄亥俄州、密西根州、北卡羅來納州、賓州與威斯康辛州。

根據路透社分析，美國每1萬人就有超過272人確診與約7人身亡，相較下，歐洲則是每1萬人中127人染疫與4人病故。

美國昨天通報超過1000人染疫病故，這是10月份第3度單日超過千人死亡。染疫住院人數在10月增加超過50%來到4萬6000人，創下8月中以來新高。

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