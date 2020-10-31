偽陰性率達30％！斯洛伐克將全國普篩 總統出面呼籲延後

斯洛伐克10歲以上民眾將進行武漢肺炎普篩，但其採用的快速抗原測試約有30％的偽陰性率。（路透）

2020/10/31 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克將於今天（31日）開始對10歲以上的民眾進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢，但其採用的快速抗原測試約有30％的偽陰性率，因此總統卡普托娃（Zuzana Caputova）呼籲延後全民普篩計畫。

據《BBC》報導，斯洛伐克預計兩週內篩檢400餘萬人，占總人口數的5分之4。不過，問題在於檢測方式使用的是抗原測試而非準確度達90％的PCR（聚合酶連鎖反應），而且採檢人手遠遠不夠。

請繼續往下閱讀...

負責執行普篩計畫的斯洛伐克國防部長納德（Jaro Nad）指出，這是該國獨立以來最大的軍隊後勤行動，預估需要2萬名人員，但目前只有1.4萬人左右。

對此，納德仍表示普篩是現在這種情況下最佳的選擇，因為可以驗出全國70％的患者，避免他們和其他人接觸造成進一步的傳染。

斯洛伐克的普篩採自願方式，拒絕篩檢的民眾必須自主隔離10天。一旦測出陽性，斯洛伐克國民需要居家隔離10天，測出為陰性者則可以不用受到宵禁的束縛。

然而，總統卡普托娃認為這種方式並不可行，並強調宵禁措施是分裂人民的做法，外界也懷疑人手不足是否仍達成普篩計畫。

斯洛伐克迄今累計5萬5091人確診、212人死亡，和鄰國捷克的31萬人感染、2862人病死比起來相對較低，但預測模型顯示，如果不採取任何措施，斯洛伐克到11月中旬醫院將爆滿無法運轉。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法