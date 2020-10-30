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    愛琴海7.0強震引海嘯！海水灌入土耳其 船隻沖上碼頭

    土耳其、希臘近海今日發生規模7.0強震，土耳其更遭地震引發的海嘯衝擊。有當地網友在推特PO出影片，只見大量海水灌入民宅，港口邊更見有船隻被沖上碼頭。（擷取自推特）

    土耳其、希臘近海今日發生規模7.0強震，土耳其更遭地震引發的海嘯衝擊。有當地網友在推特PO出影片，只見大量海水灌入民宅，港口邊更見有船隻被沖上碼頭。（擷取自推特）

    2020/10/30 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其、希臘近海今日發生規模7.0強震，土耳其更遭地震引發的海嘯衝擊。有當地網友在推特PO出影片，只見大量海水灌入民宅，港口邊更見有船隻被沖上馬頭。

    綜合外媒報導，土耳其今日當地時間下午2時51分（台灣時間7時51分），希臘、土耳其交界的愛琴海發生規模7.0強震，已知土耳其伊茲密爾市（Izmir）至少有20棟建築物倒塌，居民紛紛湧上街頭逃竄，目前至少造成4死120傷，而數字可能還會繼續上升。

    同時，地震還引發海嘯，愛琴海水灌入城市，湧入街道，居民被迫逃往高處，在港口甚至有船隻被整艘沖上碼頭，場面怵目驚心。

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