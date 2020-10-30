希臘多德卡尼斯群島地震 規模6.9

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希臘多德卡尼斯群島今天遭規模6.9地震襲擊。（圖擷自EMSC）
〔中央社〕歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，希臘多德卡尼斯群島（Dodecanese Islands）今天遭規模6.9地震襲擊。
歐洲地中海地震中心指出，這場地震震源深度10公里。
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歐洲地中海地震中心最初判定地震規模為6.9。
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