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    希臘多德卡尼斯群島地震 規模6.9

    希臘多德卡尼斯群島今天遭規模6.9地震襲擊。（圖擷自EMSC）

    希臘多德卡尼斯群島今天遭規模6.9地震襲擊。（圖擷自EMSC）

    2020/10/30 20:48

    〔中央社〕歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，希臘多德卡尼斯群島（Dodecanese Islands）今天遭規模6.9地震襲擊。

    歐洲地中海地震中心指出，這場地震震源深度10公里。

    歐洲地中海地震中心最初判定地震規模為6.9。

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