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    拜登投書韓媒承諾深化雙方關係 稱不以撤軍為由敲詐南韓

    美國總統候選人拜登29日向韓媒《韓聯社》發表題為《走向更加美好未來的希望》一文，強調若當選將深化美韓同盟關係，圖為拜登。（法新社）

    美國總統候選人拜登29日向韓媒《韓聯社》發表題為《走向更加美好未來的希望》一文，強調若當選將深化美韓同盟關係，圖為拜登。（法新社）

    2020/10/30 16:26

    〔即時新聞／綜合報導〕就在美國總統大選倒數5天之際，美國民主黨總統候選人拜登29日向韓媒《韓聯社》發表題為《走向更加美好未來的希望》（Hope for Our Better Future）文章，這是拜登在韓媒發表的唯一署名文章，強調為加強美韓同盟關係、支持韓裔美國人在美發展，並表示不會用撤軍名義敲詐南韓。

    綜合韓媒報導，《韓聯社》分析拜登發表署名文章用意，旨在拉攏韓裔美國人選票，而在選前對於南北韓問題及韓裔美國人解釋政見，其背後意義亦不容小看，拜登在文章中以韓文拼音寫下象徵美韓同盟的口號「Katchi Kapshida」（攜手前行），以此表達深化美韓同盟決心，並強調彼此是以「鮮血築成」，更稱讚南韓是美國在共榮、價值、安保及國際挑戰上的強大同盟。

    針對駐韓美軍軍費分攤僵持不下一事，拜登指出，倘若他勝選，他不會以撤軍這種魯莽的威脅來「敲詐」南韓，韓媒分析認為，拜登若將川普行為描述為敲詐，則便在暗示他當選的話，美韓談判長期未果的軍費分攤問題或許有望解決。

    另外，就南北韓問題上，拜登稱他將行使「基於原則的外交」，持續朝北韓無核化和南北韓統一目標邁進，強調將以「由下而上」的方式，一改川普的首腦式外交，計畫與中國、南韓等周邊國家合作，但拜登也表示，他能以若北韓同意削減核能力前提下，與北韓領導人金正恩會面。

    針對韓裔美國人，拜登特別提到，韓裔美國人為美國做出巨大貢獻，承諾會保護「美國夢」環境，讓韓裔美國人家庭能在各方面都取得公平機會，包含教育及醫療領域等，更指出未來他將「努力完善移民政策」，怒力為遭疫情重傷的業者及韓裔美國企業進行紓困。

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