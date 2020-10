拜登投書韓媒承諾深化雙方關係 稱不以撤軍為由敲詐南韓

美國總統候選人拜登29日向韓媒《韓聯社》發表題為《走向更加美好未來的希望》一文,強調若當選將深化美韓同盟關係,圖為拜登。(法新社)

2020/10/30 16:26

〔即時新聞/綜合報導〕就在美國總統大選倒數5天之際,美國民主黨總統候選人拜登29日向韓媒《韓聯社》發表題為《走向更加美好未來的希望》(Hope for Our Better Future)文章,這是拜登在韓媒發表的唯一署名文章,強調為加強美韓同盟關係、支持韓裔美國人在美發展,並表示不會用撤軍名義敲詐南韓。

綜合韓媒報導,《韓聯社》分析拜登發表署名文章用意,旨在拉攏韓裔美國人選票,而在選前對於南北韓問題及韓裔美國人解釋政見,其背後意義亦不容小看,拜登在文章中以韓文拼音寫下象徵美韓同盟的口號「Katchi Kapshida」(攜手前行),以此表達深化美韓同盟決心,並強調彼此是以「鮮血築成」,更稱讚南韓是美國在共榮、價值、安保及國際挑戰上的強大同盟。

針對駐韓美軍軍費分攤僵持不下一事,拜登指出,倘若他勝選,他不會以撤軍這種魯莽的威脅來「敲詐」南韓,韓媒分析認為,拜登若將川普行為描述為敲詐,則便在暗示他當選的話,美韓談判長期未果的軍費分攤問題或許有望解決。

另外,就南北韓問題上,拜登稱他將行使「基於原則的外交」,持續朝北韓無核化和南北韓統一目標邁進,強調將以「由下而上」的方式,一改川普的首腦式外交,計畫與中國、南韓等周邊國家合作,但拜登也表示,他能以若北韓同意削減核能力前提下,與北韓領導人金正恩會面。

針對韓裔美國人,拜登特別提到,韓裔美國人為美國做出巨大貢獻,承諾會保護「美國夢」環境,讓韓裔美國人家庭能在各方面都取得公平機會,包含教育及醫療領域等,更指出未來他將「努力完善移民政策」,怒力為遭疫情重傷的業者及韓裔美國企業進行紓困。

