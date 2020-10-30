集體暴斃？泰國百隻貓怨念「排排躺」 原來是免費結紮活動

泰國那空巴統府（佛統府）政府為了推行「貓咪結紮」，特別舉辦一場免費替愛貓結紮、犬隻施打狂犬病疫苗活動。（圖擷自สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี）

2020/10/30 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一張上百隻貓咪僵硬躺在地上的照片，網友第一眼以為又是可惡的虐貓案件，不過這張照片是泰國政府為了推行「貓咪結紮」，特別舉辦的免費結紮活動，圖中的貓咪則是躺在地上等待麻藥退去。真相曝光後，網友們也笑說「排成這樣差點誤會」、「還以為發生什麼慘案」。

泰國那空巴統府（佛統府）政府為了推行「貓咪結紮」，特別舉辦一場免費替愛貓結紮、犬隻施打狂犬病疫苗活動，未料響應人潮眾多，當天預計超過150隻貓咪到現場，這些喵星人接受結紮手術之後，則臥倒在地上待麻藥消退，飼主則在一旁緊盯。

請繼續往下閱讀...

不過上百隻貓咪成列排好的畫面，讓一旁飼主也覺得有趣，便拿起手機狂拍。臉書粉專「泰國清邁象」也分享活動照片，直呼「政府好大方，終於肯面對這問題，開始推行貓咪免費結紮手術」，並下註解解釋圖片為貓咪們正在等待恢復中。

網友們看完圖片，紛紛留言直呼「排成這樣差點誤會」、「還以為發生什麼慘案」、「白貓：老子醒了，放我走」、「這是我看過怨氣最重的一張照片」、「還好你有說是結紮現場」、「排得太整齊，我還以為那些貓被殺了，真的嚇好大一跳」、「猛一看以為發生什麼大案子」、「不知道還以為是夜市的套圈圈」。

貓咪排排躺的畫面太有趣，一旁的飼主也忍不住拿起手機狂拍。（圖擷自สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法