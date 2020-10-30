為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》終獲登艦資格！ 日本首批女性海自潛艦隊員誕生

    一直都只有男性船員的日本海上自衛隊潛艦終於在29日迎來女性船員，圖為即將登艦的5名女性隊員。（擷取自海自吳地方總監部推特）

    一直都只有男性船員的日本海上自衛隊潛艦終於在29日迎來女性船員，圖為即將登艦的5名女性隊員。（擷取自海自吳地方總監部推特）

    2020/10/30 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕一直都只有男性船員的日本海上自衛隊潛艦終於在29日迎來女性船員，這5名女性船員完成了在廣島縣吳市海上自衛隊吳基地的訓練後，於29日的儀式上被授予可登艦的「海豚標誌」徽章，而預計要登上的潛艦，艦上亦設有女性專用區，以供執行任務時使用。

    《共同社》報導，儘管日本《男女僱用機會均等法》於1986年早已實施，但對於女性自衛隊員登上潛艦執行任務仍一直受到限制，這樣的情況直到2018年後才獲得改善，日本海上自衛隊以「現有潛艦可以完善確保隱私的女性區域」為由，廢除了女性自衛隊員登艦的限制。

    《共同社》指出，這5名女性隊員年齡為20至40多歲，今年6月開始在訓練用潛艦滿潮號上實習，直到本月29日才結束訓練，根據海上自衛隊吳地方總監部描述，在近4.2萬名海上自衛官兵中，目前女性約有3000人，在授予儀式上，三等海曹（相當於海軍下士）田口夢花代表5人講出心中抱負說，「希望能為參與女性的活躍與發展貢獻微薄力量」。

    一直都只有男性船員的日本海上自衛隊潛艦終於在29日迎來女性船員，圖為即將登艦的5名女性隊員。（擷取自海自吳地方總監部推特）

    一直都只有男性船員的日本海上自衛隊潛艦終於在29日迎來女性船員，圖為即將登艦的5名女性隊員。（擷取自海自吳地方總監部推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不只美國！日本艦隊現身南海進行反潛軍演
    2020/10/09 17:13

    不只美國！日本艦隊現身南海進行反潛軍演
    軍情動態》艦上官兵確診 日本護衛艦「村雨號」中東換防喊停
    2020/09/03 13:44

    軍情動態》艦上官兵確診 日本護衛艦「村雨號」中東換防喊停

    桃園創業日首辦 能量受各界肯定
    軍情動態》日本海自護衛艦「村雨號」 出發前往中東護航
    2020/08/31 11:34

    軍情動態》日本海自護衛艦「村雨號」 出發前往中東護航
    日美澳聯合軍演 日海上自衛隊：宣揚3國緊密關係
    2020/07/21 17:56

    日美澳聯合軍演 日海上自衛隊：宣揚3國緊密關係

    魏應充與樂山院生畢卡平 推共好包
    國際今日熱門
    納卡衝突升級飛彈襲住宅區、醫院 至少21死70傷
    2020/10/29 11:48

    納卡衝突升級飛彈襲住宅區、醫院 至少21死70傷

    聽到醜聞就跑！拜登胞弟矢口拒答 裝傻轟「別來打擾我」
    2020/10/29 12:36

    聽到醜聞就跑！拜登胞弟矢口拒答 裝傻轟「別來打擾我」

    駐韓美軍A-10攻擊機 南韓上空誤投飛行武器
    2020/10/29 11:52

    駐韓美軍A-10攻擊機 南韓上空誤投飛行武器

    國軍甜蜜婚紗照閃瞎眾人 首屆「同志新人」躍國際版面
    2020/10/29 11:38

    國軍甜蜜婚紗照閃瞎眾人 首屆「同志新人」躍國際版面

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播