軍情動態》終獲登艦資格！ 日本首批女性海自潛艦隊員誕生
〔即時新聞／綜合報導〕一直都只有男性船員的日本海上自衛隊潛艦終於在29日迎來女性船員，這5名女性船員完成了在廣島縣吳市海上自衛隊吳基地的訓練後，於29日的儀式上被授予可登艦的「海豚標誌」徽章，而預計要登上的潛艦，艦上亦設有女性專用區，以供執行任務時使用。
據《共同社》報導，儘管日本《男女僱用機會均等法》於1986年早已實施，但對於女性自衛隊員登上潛艦執行任務仍一直受到限制，這樣的情況直到2018年後才獲得改善，日本海上自衛隊以「現有潛艦可以完善確保隱私的女性區域」為由，廢除了女性自衛隊員登艦的限制。
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《共同社》指出，這5名女性隊員年齡為20至40多歲，今年6月開始在訓練用潛艦滿潮號上實習，直到本月29日才結束訓練，根據海上自衛隊吳地方總監部描述，在近4.2萬名海上自衛官兵中，目前女性約有3000人，在授予儀式上，三等海曹（相當於海軍下士）田口夢花代表5人講出心中抱負說，「希望能為參與女性的活躍與發展貢獻微薄力量」。
本日、潜水艦桟橋で潜水艦き章授与式が行われ、日本初の女性の潜水艦乗りが誕生しました????ちなみに潜水艦き章はドルフィンマークと呼ばれ、き章の中央に桜花と錨、両側に波とシャチがついているんですよ⚓ドルフィンだけどシャチです????彼女たちの今後の活躍を心より願っています☺️#潜水艦 #シャチ pic.twitter.com/q8X92wBtrt— 海上自衛隊呉地方総監部【公式】 （@jmsdf_krh） October 29, 2020