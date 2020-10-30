外媒揭五中全會面紗 曝習最擔心科技無力突破美圍堵

中國國家主席習近平。（法新社）

2020/10/30 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19屆五中全會昨日落幕，會中定調新的經濟主軸為「以國內大循環為主、國內國際雙循環相互促進」，訴求科技自立自強，外媒分析，這突顯出中國領導人習近平當前最擔心的是「科技無法突破美國圍堵」。

根據《美國之音》報導，本屆五中全會通過中國戰略發展「第十四個五年規劃」及「2035年遠景目標」，將未來經濟方針聚焦於科技與技術發展，這源自於過去一年中，中國政經環境遭遇中共建政以來極為罕見的重大變化，除貿易大戰外，美中在外交、軍事、經濟、科技、金融與媒體等領域均發生嚴重對抗，而武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球擴散，更導致中國國際形象迅速惡化。

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《美國之音》分析，中國科技業龍頭華為公司幾乎被所有西方國家排除5G網路建設之外，而美方對華為、中興等主要企業實施停供等制裁，更在中國科技業引起極端焦慮情緒。

《美國之音》指出，本屆五中全會的決議內容，恰恰表明領導人習近平的擔憂，期望砸大錢換回「科技自立自強」的能力，但專家直言，關鍵晶片等戰略新興產業體現一個國家的綜合科技實力，需諸多領域均有頂尖科技水準方可展現，習若想靠大灑幣實現突破，未來成果可能不甚樂觀。

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