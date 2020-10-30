武統成本高風險大 美軍事專家分析解放軍攻台4可能選項

圖為解放軍殲10資料照。（美聯社資料照）

2020/10/30 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國數次武力威脅台灣，美國則在近期屢屢表達對台支持，美國國防大學中國軍事事務研究中心主任桑德斯（Phillip Saunders）分析解放軍可能動作，並稱武統台灣成本高、風險大。

在美國智庫胡佛研究所「2020台灣在印太地區會議」的線上討論中，美國國防大學中國軍事事務研究中心主任桑德斯（Phillip Saunders）認為，中國解放軍對台灣採取軍事行動有4個可能選項，第一是封鎖台灣的空中和海上交通，但建立封鎖需要數週到數個月，外部力量就有機會抵達台海，因此這對中國而言不是決定性選項。第二是空襲與飛彈襲擊，但台灣有進攻型飛彈可以打擊解放軍，且不太可能用此方式讓台灣投降。

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第三是全面入侵，若能成功執行，將統一台灣，然而目前解放軍沒有足夠的軍事海運、空運能力，且台灣軍隊裝備與訓練先進、美國也有干預可能，因此這是個成本高、風險大的選擇。最後是「灰色地帶軍事行動」，也就是用低於致命武力程度的方式威脅台灣，優點是可以不斷的持續軍事施壓，缺點是很難用這些壓力達成統一的目的。

桑德斯總結，解放軍在對抗美軍方面有著長足的進步，但真正的挑戰在於，如何將軍力上的進步轉換成統一的目的，執行軍事選項的風險與成本相當高，一旦失敗，中國領導人的政治生命將受到威脅。他認為，美國正在試圖重新獲得優勢，如果美國在軍事現代化上投入更多，台灣投入更多資金在國防方面，將能維持台海與印太地區的和平。

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