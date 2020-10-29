武漢肺炎》美大咖DJ秀來台登機照 粉絲直呼：台灣真幸福

美國知名DJ「瘋狗Kayzo」獲邀來台，在下月登場的「超世代音樂節」演出，週二在社群上分享自己的登機照，讓不少粉絲直呼羨慕。（圖擷取自Kayzo IG）

2020/10/29 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自年初全球蔓延後，各種大型活動紛紛宣布停辦，近期疫情更有升溫趨勢。但台灣作為防疫模範生，國內還能舉辦各式活動讓人欣慰，即將在下月登場的超世代音樂節（Road to Ultra），獲邀來台的美國知名DJ「瘋狗Kayzo」，週二（27日）在推特PO出登機照，大方秀出目的地，讓不少粉絲直呼羨慕台灣。

即將在11月登場的超世代音樂節，「Ultra Taiwan」邀請多組國際重量級電音DJ，包括瘋狗Kayzo、Alesso、SLANDER、Vini Vici等等。在受到全球疫情困擾之下，台灣還能如期舉辦大型音樂盛事，不少外國網友都直呼相當羨慕。

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而Kayzo週二在推特上分享與友人的登機照，形容自己距離上一次搭機出國彷彿隔了有一輩子這麼久，文末還加上台灣國旗以及飛機的表情符號，引起不少粉絲關注，不少網友難掩欣羨之情，祝福Kayzo在台灣好好享受旅程。

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First international flight in foreverrrrrrrrr



Taiwan ???????? ✈️ pic.twitter.com/elAlwhuNxK — kayzo （@KayzoMusic） October 27, 2020

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