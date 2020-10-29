為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》美大咖DJ秀來台登機照 粉絲直呼：台灣真幸福

    美國知名DJ「瘋狗Kayzo」獲邀來台，在下月登場的「超世代音樂節」演出，週二在社群上分享自己的登機照，讓不少粉絲直呼羨慕。（圖擷取自Kayzo IG）

    美國知名DJ「瘋狗Kayzo」獲邀來台，在下月登場的「超世代音樂節」演出，週二在社群上分享自己的登機照，讓不少粉絲直呼羨慕。（圖擷取自Kayzo IG）

    2020/10/29 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自年初全球蔓延後，各種大型活動紛紛宣布停辦，近期疫情更有升溫趨勢。但台灣作為防疫模範生，國內還能舉辦各式活動讓人欣慰，即將在下月登場的超世代音樂節（Road to Ultra），獲邀來台的美國知名DJ「瘋狗Kayzo」，週二（27日）在推特PO出登機照，大方秀出目的地，讓不少粉絲直呼羨慕台灣。

    即將在11月登場的超世代音樂節，「Ultra Taiwan」邀請多組國際重量級電音DJ，包括瘋狗Kayzo、Alesso、SLANDER、Vini Vici等等。在受到全球疫情困擾之下，台灣還能如期舉辦大型音樂盛事，不少外國網友都直呼相當羨慕。

    而Kayzo週二在推特上分享與友人的登機照，形容自己距離上一次搭機出國彷彿隔了有一輩子這麼久，文末還加上台灣國旗以及飛機的表情符號，引起不少粉絲關注，不少網友難掩欣羨之情，祝福Kayzo在台灣好好享受旅程。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彭博：全球最佳紀錄！台灣已連續200天無本土個案
    2020/10/29 14:01

    彭博：全球最佳紀錄！台灣已連續200天無本土個案
    「防疫台灣隊」紀錄片曝光！ 蔡英文：全體國人的共同驕傲
    2020/09/28 20:39

    「防疫台灣隊」紀錄片曝光！ 蔡英文：全體國人的共同驕傲

    糖友穩糖三階段 藻對方法不慌糖
    全球疫情新增31萬確診！唐綺陽感恩：台灣如諾亞方舟
    2020/09/19 19:18

    全球疫情新增31萬確診！唐綺陽感恩：台灣如諾亞方舟
    疫情重創全球經濟 謝金河：台灣今年仍是四小龍之首！
    2020/08/03 22:34

    疫情重創全球經濟 謝金河：台灣今年仍是四小龍之首！

    魏應充與樂山院生畢卡平 推共好包
    國際今日熱門
    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策
    2020/10/29 00:58

    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策

    武漢肺炎》疫苗冷鏈運輸成大問題 全球恐30億人無疫苗可用
    2020/10/28 23:45

    武漢肺炎》疫苗冷鏈運輸成大問題 全球恐30億人無疫苗可用

    壓不住BTS粉絲軍團！華郵刊文：中國敗給韓流巨人
    2020/10/28 23:51

    壓不住BTS粉絲軍團！華郵刊文：中國敗給韓流巨人

    美大選倒數 美企憂社會動盪狂買保險
    2020/10/28 23:48

    美大選倒數 美企憂社會動盪狂買保險

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播