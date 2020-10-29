武漢肺炎》全球逾4456萬人確診 117萬人以上染疫喪生

全球武漢肺炎疫情仍然嚴峻，至少有4456萬1260例確診，超過117萬人因此病歿。（法新社）

2020/10/29 21:22

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間29日11時（台灣29日晚間7時），全球至少117萬5992人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少4456萬1260例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2994萬9000人被認為已康復。

請繼續往下閱讀...

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球28日通報新增6979人病歿、47萬9389起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1000死）、印度（517死）與巴西（510死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬7701人病故、885萬9300例確診，至少351萬8140人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬8456人喪生、546萬8270例確診）、印度（12萬527人喪生、804萬203例確診）、墨西哥（9萬309人喪生、90萬6863例確診）及英國（4萬5675人喪生、94萬2275例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有104人染疫喪命；其次依序為比利時（96人）、西班牙（76人）、巴西（75人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計39萬7054死、1112萬7158例確診；歐洲累計27萬927死、967萬2097例確診；美國和加拿大共計23萬7733死、908萬4886例確診。

亞洲共計16萬8592死、1038萬7612例確診；中東地區共計5萬8516死、250萬4992例確診；非洲共計4萬2149死、175萬186例確診；大洋洲共計1021死、3萬4332例確診。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法