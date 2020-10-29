女大生校門前遭強擄槍殺 女主播批：難怪都說印度不適合女性居住

21歲女大生托瑪爾26日下課後遭歹徒意圖擄走，奮力抵抗後遭槍殺。（圖擷取自推特）

2020/10/29 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度又傳出恐怖的女性遇害事件！印度北方哈里亞納省（Haryana）近日發生一名女大學生在校門口遭2男擄走，她奮力抵抗下，歹徒竟然拔槍直接當眾爆頭殺死女大生，引起社會輿論譁然，還有電視台女主播憤怒表示「難怪大家都說印度不是女生能住的地方！」

綜合外媒報導，在哈里亞納省城鎮巴拉加爾（Ballabgarh）就讀大學商學院的21歲女大生托瑪爾（Nikita Tomar），本月26日考完試後，約在下午3點40分步出校門，沒想到一輛停在路邊的白色轎車走下2名男子，企圖在光天化日下強行擄走托瑪爾。

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從事發地點的監視器畫面上可以看到，托瑪爾不斷與歹徒拉扯，還企圖躲在一名路人身後，可歹徒還是不斷糾纏，儘管路人試圖幫忙，但歹徒下一秒就拿出槍對著托瑪爾頭部開槍，托瑪爾當場倒地不起。歹徒隨後駕車逃逸，急救人員到場時。托瑪爾已因子彈貫穿頭骨死亡。

警方事後依據監視器畫面找到開槍殺人的圖悉夫（Touseef）以及共犯雷罕（Rehan），並將2人逮捕。托瑪爾父親表示，痛下殺手的圖悉夫2018年時就曾企圖綁架女兒，當時就曾到警局報案，但為保護女兒名聲選擇撤案，可圖悉夫在這2年仍不斷騷擾托瑪爾。

這件事引起印度社會輿論譁然，《新德里電視台》（NDTV）女主播忍不住痛斥「難怪大家都說印度不是女性能住的國家！」；印度國家婦女委員會（National Commission for Woman））也對此表達嚴重關切。當局表示，將嚴厲審判2名犯人，不會減免任何刑責，還這名不幸失去生命的女子一個公道。

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