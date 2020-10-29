為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    女大生校門前遭強擄槍殺 女主播批：難怪都說印度不適合女性居住

    21歲女大生托瑪爾26日下課後遭歹徒意圖擄走，奮力抵抗後遭槍殺。（圖擷取自推特）

    21歲女大生托瑪爾26日下課後遭歹徒意圖擄走，奮力抵抗後遭槍殺。（圖擷取自推特）

    2020/10/29 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕印度又傳出恐怖的女性遇害事件！印度北方哈里亞納省（Haryana）近日發生一名女大學生在校門口遭2男擄走，她奮力抵抗下，歹徒竟然拔槍直接當眾爆頭殺死女大生，引起社會輿論譁然，還有電視台女主播憤怒表示「難怪大家都說印度不是女生能住的地方！」

    綜合外媒報導，在哈里亞納省城鎮巴拉加爾（Ballabgarh）就讀大學商學院的21歲女大生托瑪爾（Nikita Tomar），本月26日考完試後，約在下午3點40分步出校門，沒想到一輛停在路邊的白色轎車走下2名男子，企圖在光天化日下強行擄走托瑪爾。

    從事發地點的監視器畫面上可以看到，托瑪爾不斷與歹徒拉扯，還企圖躲在一名路人身後，可歹徒還是不斷糾纏，儘管路人試圖幫忙，但歹徒下一秒就拿出槍對著托瑪爾頭部開槍，托瑪爾當場倒地不起。歹徒隨後駕車逃逸，急救人員到場時。托瑪爾已因子彈貫穿頭骨死亡。

    警方事後依據監視器畫面找到開槍殺人的圖悉夫（Touseef）以及共犯雷罕（Rehan），並將2人逮捕。托瑪爾父親表示，痛下殺手的圖悉夫2018年時就曾企圖綁架女兒，當時就曾到警局報案，但為保護女兒名聲選擇撤案，可圖悉夫在這2年仍不斷騷擾托瑪爾。

    這件事引起印度社會輿論譁然，《新德里電視台》（NDTV）女主播忍不住痛斥「難怪大家都說印度不是女性能住的國家！」；印度國家婦女委員會（National Commission for Woman））也對此表達嚴重關切。當局表示，將嚴厲審判2名犯人，不會減免任何刑責，還這名不幸失去生命的女子一個公道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    治療酒癮1年半後返家 印度男隔天竟狠殺祖母
    2020/10/15 22:35

    治療酒癮1年半後返家 印度男隔天竟狠殺祖母
    士兵爆激烈口角 連開5槍把指揮官「爆頭」
    2020/10/12 22:14

    士兵爆激烈口角 連開5槍把指揮官「爆頭」

    科技大佬看好兆元AI新商機 專家投資揭密
    疑因土地糾紛 少女遭叔叔綁架殺害死無全屍
    2020/10/06 00:32

    疑因土地糾紛 少女遭叔叔綁架殺害死無全屍
    疑線上遊戲糾紛！ 美玩家開車狂飆2700公里射殺對方
    2020/08/22 14:34

    疑線上遊戲糾紛！ 美玩家開車狂飆2700公里射殺對方

    皮卡丘快閃桃園 和民眾一起走路動滋動！
    國際今日熱門
    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策
    2020/10/29 00:58

    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策

    難逃強國政治審查 這些寶可夢被改名遭中網友嗆爆
    2020/10/28 22:45

    難逃強國政治審查 這些寶可夢被改名遭中網友嗆爆

    渣男外遇遭砍命根 妻：聖經說要斬斷犯罪根源
    2020/10/28 23:05

    渣男外遇遭砍命根 妻：聖經說要斬斷犯罪根源

    武漢肺炎》疫苗冷鏈運輸成大問題 全球恐30億人無疫苗可用
    2020/10/28 23:45

    武漢肺炎》疫苗冷鏈運輸成大問題 全球恐30億人無疫苗可用

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播