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    美國男與妻吵架怒燒房子 還把女兒從二樓扔出活活摔死

    美國男子馬丁（圖）與妻子激烈爭吵過後，竟抱起2個月大的女兒，將她從2樓高的公寓陽台丟下，並對公寓縱火，隨即駕車逃逸，女嬰也因傷重不幸身亡。（圖片來源Las Vegas Metropolitan Police Department）

    美國男子馬丁（圖）與妻子激烈爭吵過後，竟抱起2個月大的女兒，將她從2樓高的公寓陽台丟下，並對公寓縱火，隨即駕車逃逸，女嬰也因傷重不幸身亡。（圖片來源Las Vegas Metropolitan Police Department）

    2020/10/29 21:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國拉斯維加斯一名男子，在24日凌晨與妻子激烈爭吵過後，竟然一把抱起2個月大的女兒，將她從2樓高的公寓陽台丟下，並對公寓縱火，隨即駕車逃逸，而女嬰也因為墜樓傷勢不幸身亡。

    綜合外媒報導，32歲馬丁（Clarence Martin）在案發當天與妻子妮可（Nicole Poole）發生爭吵，隨後在妻子熟睡時闖進房間將她踹醒，並將女兒一把抱起，離開幾秒後卻空手而回，擔心的妮可衝到陽台查看，才發現女兒已經被丟下樓，事後雖然鄰居嘗試對女嬰急救，仍舊回天乏術。

    不只如此，馬丁接著還在公寓縱火，然後駕車逃離，並在路上衝撞了幾台汽車，最後逃到了麥卡倫國際機場（LAS），試圖假裝成機場工作人員通關，不過還是被發現，最終落網。

    妮可表示，丈夫過去幾年來一直飽受心理健康問題的折磨，在事件發生的前三天，他甚至沒有進食或者入眠過。馬丁被控謀殺、縱火，目前關押在拘留所。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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