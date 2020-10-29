贏佛州者得天下？辯論後最近距離 川普、拜登今都到坦帕造勢

尋求連任的總統川普（左）和民主黨總統候選人拜登（右）今日將齊聚關鍵「搖擺州」佛羅里達州坦帕分別舉行造勢活動。（法新社）

2020/10/29 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入最後衝刺階段，尋求連任的總統川普和民主黨總統候選人拜登今（29）日將齊聚關鍵「搖擺州」佛羅里達州坦帕（Tampa）分別舉行造勢活動，自1964年以來，美國總統大選只要拿下佛州的一方就篤定當選，只有一次例外，1992年老布希對決柯林頓，贏了佛州卻未連任成功。

綜合外媒報導，佛州擁有29張選舉人票，是美國最大的搖擺州，也是川普拚連任非拿下不可的關鍵，他在2016年在佛州險勝，只以11.3萬多票、約1.2個百分點的差距擊敗希拉蕊，最新主流民調顯示，拜登在佛州內的領先優勢很小，已經是誤差範圍，佛州最終選舉結果可能會再度出現只相差1或2個百分點。

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川普和拜登週四將相隔數小時在坦帕現身，分別在當地時間下午和晚上舉行造勢活動，這個位於4號洲際公路西端終點的地區以住宅快速增長、郊區擴張，以及在總統大選立場不斷變化的艱難選區而聞名。

目前已超過7300萬美國人提早投票，川普和拜登正努力讓更多的選民在下週二親自出門投票。傳統上，在大選日投票的人多半是支持共和黨，提早投票者傾向挺民主黨，但在疫情下，選民結構可能出現不確定性的變化。

據報，佛州目前已有700萬人完成投票，其中大約有280萬民主黨人、260萬共和黨人和140萬獨立人士。

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