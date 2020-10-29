為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美大選紐約提前投票踴躍 百歲人瑞熱情參與

    高齡100歲的魏斯曼（Irene Weissman，左）是今天到場投票的選民之一。根據選務人員說法，她是麥迪遜花園廣場開放提前投票以來年紀最大的投票者。（中央社）

    高齡100歲的魏斯曼（Irene Weissman，左）是今天到場投票的選民之一。根據選務人員說法，她是麥迪遜花園廣場開放提前投票以來年紀最大的投票者。（中央社）

    2020/10/29 18:32

    〔中央社〕美國總統大選倒數6天，紐約選民踴躍提前投票，首度當作投票所的麥迪遜花園廣場外大排長龍。一名百歲人瑞不畏疫情與寒風，堅持親自投下選票，對這場選戰的重視可見一斑。

    紐約州24日展開為期9天的提前投票。根據官方統計，提前投票頭3天，紐約市近31萬5000名選民完成投票，是6月初選提前投票總數6倍。但開放提前投票的投票所有限，不少民眾等候好幾個小時才投下選票。

    受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，美國職籃NBA紐約尼克隊主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）半年多來揮別體育賽事與演唱會，如今化身為紐約市最大投票所，市選舉委員會安排逾6萬合格選民在入場大廳投票。

    高齡100歲的魏斯曼（Irene Weissman）是今天到場投票的選民之一。根據選務人員說法，她是麥迪遜花園廣場開放提前投票以來年紀最大的投票者。

    魏斯曼受訪時提到，多年前她與親戚逃離俄羅斯來到美國，就是因為美國是自由國度，只有自由國度的人民才有權投票，因此她倍加珍惜，從在美國有投票權開始，每次選舉都親自投下手中的一票。

    她說：「如果不能的話，我寧願死掉。」

    身在民主黨票倉的紐約，魏斯曼不諱言排斥總統川普所屬的共和黨。她說，美國需要開明的總統，摒棄狹隘思想，且願意為保有人民自由做出犧牲。在她眼中，這才是真正的美國人，也是真正在乎美國人民的總統。

    對紐約客來說，能在大選日前投票算是新鮮事。民主黨兩年前期中選舉拿下紐約州參議會多數，隨後通過多部法案改變選制，紐約州才跟上潮流，成為全美最慢開放提前投票的州之一。

    紐約市有500萬合格選民，卻只有88個投票所開放提前投票，遠少於11月3日大選日預定開放的1201個投票所。

    紐約選民除擔心郵寄選票變廢票外，也害怕大選日當天可能等更久，提前投票展開以來，投票所外大排長龍成為標準景象。為了防疫，麥迪遜花園廣場外排隊的選民戴起口罩、保持社交距離，頂著攝氏12度低溫滑手機、看書報打發時間。

    57歲的運輸從業人員丹尼爾（Daniel）等了兩個多小時才投完票。他說，美國內部雖充滿歧見，但選民投票動力很強，見到民眾為參與民主而在寒風中排隊等待，他深受感動。

    疫情是左右今年大選的重要議題。全美疫情邁向第3波高峰之際，川普堅稱疫苗即將問世，疫情很快就會過去；代表民主黨出征的前副總統拜登（Joe Biden）持續砲轟川普防疫不力，警告「黑暗冬季」就在眼前。

    丹尼爾說，川普與拜登對疫情看法不同，領導統御方式也有別，這場選舉將是選民做出抉擇的機會。他希望選戰最終能聚焦在讓所有美國人都有好日子可過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傻眼！ 佛州州長去投票 突被告知地址被線上竄改
    2020/10/29 14:11

    傻眼！ 佛州州長去投票 突被告知地址被線上竄改
    聽到醜聞就跑！拜登胞弟矢口拒答 裝傻轟「別來打擾我」
    2020/10/29 12:36

    聽到醜聞就跑！拜登胞弟矢口拒答 裝傻轟「別來打擾我」

    桃園創業日首辦 能量受各界肯定
    杭特疑違反「外國代理人法」 美參議院展開調查
    2020/10/29 11:15

    杭特疑違反「外國代理人法」 美參議院展開調查
    中、俄、伊朗試圖干預美國大選 美專家：選前選後都要警惕
    2020/10/29 08:57

    中、俄、伊朗試圖干預美國大選 美專家：選前選後都要警惕

    魏應充與樂山院生畢卡平 推共好包
    美大選倒數《時代》籲投票 首度改封面刊名「VOTE」
    2020/10/23 10:26

    美大選倒數《時代》籲投票 首度改封面刊名「VOTE」
    國際今日熱門
    無視霍金生前警告！中國宣布：天眼發現30億光年外神秘信號
    2020/10/28 19:50

    無視霍金生前警告！中國宣布：天眼發現30億光年外神秘信號

    寶可夢「炎帝」變「炎弟」 黃之鋒諷：迴避「習帝」名諱
    2020/10/28 21:08

    寶可夢「炎帝」變「炎弟」 黃之鋒諷：迴避「習帝」名諱

    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策
    2020/10/29 00:58

    美印軍事協議防中國侵台 包士可：促中國重新制定印太政策

    龐皮歐出訪斯里蘭卡 痛批中共是「掠奪者」
    2020/10/28 18:54

    龐皮歐出訪斯里蘭卡 痛批中共是「掠奪者」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播