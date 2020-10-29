美大選紐約提前投票踴躍 百歲人瑞熱情參與

高齡100歲的魏斯曼（Irene Weissman，左）是今天到場投票的選民之一。根據選務人員說法，她是麥迪遜花園廣場開放提前投票以來年紀最大的投票者。（中央社）

2020/10/29 18:32

〔中央社〕美國總統大選倒數6天，紐約選民踴躍提前投票，首度當作投票所的麥迪遜花園廣場外大排長龍。一名百歲人瑞不畏疫情與寒風，堅持親自投下選票，對這場選戰的重視可見一斑。

紐約州24日展開為期9天的提前投票。根據官方統計，提前投票頭3天，紐約市近31萬5000名選民完成投票，是6月初選提前投票總數6倍。但開放提前投票的投票所有限，不少民眾等候好幾個小時才投下選票。

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受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，美國職籃NBA紐約尼克隊主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）半年多來揮別體育賽事與演唱會，如今化身為紐約市最大投票所，市選舉委員會安排逾6萬合格選民在入場大廳投票。

高齡100歲的魏斯曼（Irene Weissman）是今天到場投票的選民之一。根據選務人員說法，她是麥迪遜花園廣場開放提前投票以來年紀最大的投票者。

魏斯曼受訪時提到，多年前她與親戚逃離俄羅斯來到美國，就是因為美國是自由國度，只有自由國度的人民才有權投票，因此她倍加珍惜，從在美國有投票權開始，每次選舉都親自投下手中的一票。

她說：「如果不能的話，我寧願死掉。」

身在民主黨票倉的紐約，魏斯曼不諱言排斥總統川普所屬的共和黨。她說，美國需要開明的總統，摒棄狹隘思想，且願意為保有人民自由做出犧牲。在她眼中，這才是真正的美國人，也是真正在乎美國人民的總統。

對紐約客來說，能在大選日前投票算是新鮮事。民主黨兩年前期中選舉拿下紐約州參議會多數，隨後通過多部法案改變選制，紐約州才跟上潮流，成為全美最慢開放提前投票的州之一。

紐約市有500萬合格選民，卻只有88個投票所開放提前投票，遠少於11月3日大選日預定開放的1201個投票所。

紐約選民除擔心郵寄選票變廢票外，也害怕大選日當天可能等更久，提前投票展開以來，投票所外大排長龍成為標準景象。為了防疫，麥迪遜花園廣場外排隊的選民戴起口罩、保持社交距離，頂著攝氏12度低溫滑手機、看書報打發時間。

57歲的運輸從業人員丹尼爾（Daniel）等了兩個多小時才投完票。他說，美國內部雖充滿歧見，但選民投票動力很強，見到民眾為參與民主而在寒風中排隊等待，他深受感動。

疫情是左右今年大選的重要議題。全美疫情邁向第3波高峰之際，川普堅稱疫苗即將問世，疫情很快就會過去；代表民主黨出征的前副總統拜登（Joe Biden）持續砲轟川普防疫不力，警告「黑暗冬季」就在眼前。

丹尼爾說，川普與拜登對疫情看法不同，領導統御方式也有別，這場選舉將是選民做出抉擇的機會。他希望選戰最終能聚焦在讓所有美國人都有好日子可過。

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