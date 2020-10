美聯邦機構︰東歐駭客以勒索病毒攻擊醫院 危及總統大選

美國聯邦機構28日發布報告,指出東歐駭客正以勒索病毒試圖攻擊美國多家醫院。(路透資料照)

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦機構28日發布報告,指出東歐駭客正以勒索病毒試圖攻擊美國多家醫院,呼籲醫療機構,盡速加強準備工作。美國官員和研究人員也擔心,網路駭客將對下週的總統大選造成混亂。

綜合外媒報導,聯邦機構報告指出,美國醫院、醫療單位正遭受「日益嚴重的網路犯罪威脅」,據報告,聯邦調查局(FBI)、衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)與國家保護和專案司(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)都證實相關威脅屬實。

聯邦機構表示,目前已評估出駭客正利用「Trickbot」惡意軟體瞄準衛生醫療部門,這項軟體除了竊取數據資料外,也包含勒索病毒。專家警告,這些攻擊會擾亂醫院運作,並造成人員傷亡。

網路調查公司「Hold Security」創辦人霍登(Alex Holden)表示,使用「Trickbot」惡意軟體的攻擊者26日宣稱攻擊了美國400多家醫院 ,27日則稱已使用勒索病毒「Ryuk」攻擊30多處醫療設施。

網路安全公司麥迪安(Mandiant)副總裁、首席技術員卡馬克(Charles Carmakal)表示,對醫療系統的勒索病毒攻擊可能是美國有史以來最危險的網路安全威脅。卡馬克指出,東歐犯罪者故意使用勒索病毒破壞美國醫院,迫使患者轉往其他醫療中心。

網路安全顧問稱,聯邦調查局正在調查最近的襲擊事件,包括奧勒岡州、加州和紐約州等地都傳出網路攻擊事件。軟體技術公司「Check Point」28日揭露,勒索病毒攻擊在過去3個月內暴增50%。

