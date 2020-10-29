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    武漢肺炎入侵！ 我友邦馬紹爾群島首現2例武漢肺炎病例

    馬紹爾群島出現兩名境外移入病例，皆為美國軍事基地員工。圖為2015年8月8日馬紹爾群島瓜加林環礁的鳥瞰圖。（美聯社）

    馬紹爾群島出現兩名境外移入病例，皆為美國軍事基地員工。圖為2015年8月8日馬紹爾群島瓜加林環礁的鳥瞰圖。（美聯社）

    2020/10/29 12:13

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續嚴重影響各國，我邦交國馬紹爾群島共和國為少數幾個無武漢肺炎病例國家，卻在週三傳出有確診病例消息；該國週三晚間公布2例境外移入病例，患者為美軍瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）基地工作人員，分別為35歲女性和46歲男性，均為無症狀患者，目前在基地進行隔離。

    根據《衛報》報導，2名確診患者從夏威夷火奴魯魯直飛往馬國瓜加林的美國軍事基地，經調查，2病例在流行病學上沒有關聯，目前皆在基地進行隔離。

    馬國國家災難委員會強調，2病例屬於邊境地區案件，且已嚴格隔離，未與當地民眾有所接觸，不存在社區傳播威脅，表示將不會因此進行全國性的防疫封鎖，學校、商店、企業與公部門都將持續保持運作，籲請民眾保持冷靜並密切關注政府部門公布資訊。

    為因應防疫，馬國在今年3月封鎖了邊境，隨後在6月因應疫情狀況而稍緩入境限制，包括允許部分國際旅客入境，其中多為美軍基地員工，相關入境者須配合在瓜加林美軍基地進行3週入境防疫隔離。

    武漢肺炎疫情肆虐之下，馬紹爾也淪陷，現全球僅剩吉里巴斯、密克羅尼西亞、諾魯等偏遠島國及地區仍無病例。

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