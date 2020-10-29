聽到醜聞就跑！拜登胞弟矢口拒答 裝傻轟「別來打擾我」

美國民主黨總統候選人拜登和次子杭特醜聞連環爆，拜登胞弟吉姆（見圖）也被牽連其中。（美聯社）

2020/10/29 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和次子杭特（Hunter Biden）醜聞連環爆，拜登胞弟吉姆（Jim Biden）也被牽連其中。面對美媒家外堵訪時，吉姆不斷拒絕回應，僅裝傻表示「你在說什麼」，更要記者別再煩他。

根據《福斯新聞》報導，吉姆在住處外的人行道上，被記者從遠處訪問近期有關家族海外事業的問題，吉姆多次拒絕回應「不想對任何事發表評論」，更矢口不願回答問題；被問到為何和拜登一起跟杭特的前生意合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski）見面，吉姆則迅速裝傻說「你再說什麼，可以別打擾我了嗎！」

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鮑布林斯基前一天接受《福斯新聞》的節目「塔克‧卡森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）訪問時指出，他2017年和拜登家族成員及中國華信能源董事長葉簡明合夥成立控股公司「華鷹控股」（SinoHawk Holdings），並宣稱自己曾擔任華鷹控股的執行長。

鮑布林斯基也提到，拜登家族為了讓他參一咖，接下華鷹控股執行長，請他喝酒吃飯，並在吉姆和杭特的主動介紹下，與拜登見面。

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