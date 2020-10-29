為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聽到醜聞就跑！拜登胞弟矢口拒答 裝傻轟「別來打擾我」

    美國民主黨總統候選人拜登和次子杭特醜聞連環爆，拜登胞弟吉姆（見圖）也被牽連其中。（美聯社）

    美國民主黨總統候選人拜登和次子杭特醜聞連環爆，拜登胞弟吉姆（見圖）也被牽連其中。（美聯社）

    2020/10/29 12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和次子杭特（Hunter Biden）醜聞連環爆，拜登胞弟吉姆（Jim Biden）也被牽連其中。面對美媒家外堵訪時，吉姆不斷拒絕回應，僅裝傻表示「你在說什麼」，更要記者別再煩他。

    根據《福斯新聞》報導，吉姆在住處外的人行道上，被記者從遠處訪問近期有關家族海外事業的問題，吉姆多次拒絕回應「不想對任何事發表評論」，更矢口不願回答問題；被問到為何和拜登一起跟杭特的前生意合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski）見面，吉姆則迅速裝傻說「你再說什麼，可以別打擾我了嗎！」

    鮑布林斯基前一天接受《福斯新聞》的節目「塔克‧卡森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）訪問時指出，他2017年和拜登家族成員及中國華信能源董事長葉簡明合夥成立控股公司「華鷹控股」（SinoHawk Holdings），並宣稱自己曾擔任華鷹控股的執行長。

    鮑布林斯基也提到，拜登家族為了讓他參一咖，接下華鷹控股執行長，請他喝酒吃飯，並在吉姆和杭特的主動介紹下，與拜登見面。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生氣了！拜登再嗆：朱利安尼收到的是俄羅斯假訊息
    2020/10/26 15:18

    生氣了！拜登再嗆：朱利安尼收到的是俄羅斯假訊息
    拜登醜聞重創選情？「可以更改投票嗎」Google搜尋量激增
    2020/10/26 10:52

    拜登醜聞重創選情？「可以更改投票嗎」Google搜尋量激增

    糖友穩糖三階段 藻對方法不慌糖
    民主黨慘了！美媒：柯林頓夫婦也拿過華信能源捐款
    2020/10/23 16:51

    民主黨慘了！美媒：柯林頓夫婦也拿過華信能源捐款
    連環爆！不只杭特 連拜登姪女也被指「用家族關係牟利」
    2020/10/23 16:15

    連環爆！不只杭特 連拜登姪女也被指「用家族關係牟利」

    皮卡丘快閃桃園 和民眾一起走路動滋動！
    不忍了！川普長子開罵：中國早收買拜登 史上最腐敗候選人
    2020/10/23 15:43

    不忍了！川普長子開罵：中國早收買拜登 史上最腐敗候選人
    國際今日熱門
    港青尋求美領館政治庇護 專家：處境有如「脫北者」
    2020/10/28 13:05

    港青尋求美領館政治庇護 專家：處境有如「脫北者」

    美校車驚傳嚴重車禍 駕駛、7歲女童亡、5人送醫
    2020/10/28 13:05

    美校車驚傳嚴重車禍 駕駛、7歲女童亡、5人送醫

    神測3次大選！賓州「章魚哥」餅乾 押寶川普勝算高
    2020/10/28 13:56

    神測3次大選！賓州「章魚哥」餅乾 押寶川普勝算高

    卡達機場強迫女性下機「內診」挨轟 當局道歉
    2020/10/28 13:23

    卡達機場強迫女性下機「內診」挨轟 當局道歉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播