為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    就在太陽系！最貴重金屬小行星 價值高達「1千萬兆」

    靈神星 （見圖）被發現是金屬組成的小行星，其價值被認為高達1萬「夸特」。（圖取自NASA）

    靈神星 （見圖）被發現是金屬組成的小行星，其價值被認為高達1萬「夸特」。（圖取自NASA）

    2020/10/29 01:36

    〔即時新聞／綜合報導〕1852年3月17日被義大利天文學家安尼巴萊．加斯帕里斯（Annibale Gasparis）發現的小行星─靈神星 （16 Psyche），在最新研究被指出，其價值高達1萬「quadrillion」，美國國家航空暨太空總署 （NASA）即將在2026年登上該小行星。

    根據《富比士》（Forbes，又譯作富比世）高級撰稿人卡特（Jamie Carter）指出，大多數小行星通常是岩石或冰塊所組成，但距離地球約2.3億英里（約3.7億公里）靈神星與眾不同，是由金屬所組成，在《行星科學期刊》最新研究顯示，它可能是完全由鐵和鎳組成的小行星。

    研究作者之一的聖路易斯（St. Louis）西南研究所（Southwest Research Institute）的行星科學博士特雷西．貝克爾（Tracy Becker）指出，鐵和鎳通常出現在隕石，或是行星的金屬核當中，研究認為，該小行星可能是1個在形成過程中「發生故障」的行星所剩餘的殘餘核心，可能是在形成初期遭其他天體撞擊，失去的地殼和地函。

    靈神星運行於火星和木星之間的小行星帶，其價值被認為高達1萬「quadrillion」，也就是1乘以10的19次方，而2019年全球經濟總值為142兆，也就是1.42乘以10的14次方，研究人員透過哈伯望遠鏡在小行星上發現氧化鐵的跡象，研判是受到太陽風撞擊的結果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    血色河流發現神秘生物！吸砷不吸氧存在地球35億年
    2020/10/08 05:55

    血色河流發現神秘生物！吸砷不吸氧存在地球35億年
    重新分析現代人基因 科學家驚見19％前所未見DNA
    2020/08/21 22:06

    重新分析現代人基因 科學家驚見19％前所未見DNA

    大選前投資致勝秘笈
    小心蛋蛋！研究：武肺病毒不用進入細胞 就能傷害睪丸
    2020/06/04 00:46

    小心蛋蛋！研究：武肺病毒不用進入細胞 就能傷害睪丸
    武漢肺炎》離開人體病毒究竟可活多久？ 美國官方研究報告出爐
    2020/03/18 17:14

    武漢肺炎》離開人體病毒究竟可活多久？ 美國官方研究報告出爐

    刷臉時代最大功臣 雷射發明60週年
    4個月內神秘變暗又轉亮！天文學者預言獵戶座α星爆炸
    2020/03/02 19:27

    4個月內神秘變暗又轉亮！天文學者預言獵戶座α星爆炸
    國際今日熱門
    美國三大傳媒立場偏頗 川普負面新聞高達92.4％
    2020/10/28 06:23

    美國三大傳媒立場偏頗 川普負面新聞高達92.4％

    五中全會維穩 中共加強箝制媒體 全面管控網路言論
    2020/10/28 02:39

    五中全會維穩 中共加強箝制媒體 全面管控網路言論

    歐亞集團總裁：美中關係在美國大選後將進一步惡化
    2020/10/28 06:05

    歐亞集團總裁：美中關係在美國大選後將進一步惡化

    杭特醜聞發酵 川拜民調黃金交叉
    2020/10/28 05:30

    杭特醜聞發酵 川拜民調黃金交叉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播