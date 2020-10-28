就在太陽系！最貴重金屬小行星 價值高達「1千萬兆」

靈神星 （見圖）被發現是金屬組成的小行星，其價值被認為高達1萬「夸特」。（圖取自NASA）

2020/10/29 01:36

〔即時新聞／綜合報導〕1852年3月17日被義大利天文學家安尼巴萊．加斯帕里斯（Annibale Gasparis）發現的小行星─靈神星 （16 Psyche），在最新研究被指出，其價值高達1萬「quadrillion」，美國國家航空暨太空總署 （NASA）即將在2026年登上該小行星。

根據《富比士》（Forbes，又譯作富比世）高級撰稿人卡特（Jamie Carter）指出，大多數小行星通常是岩石或冰塊所組成，但距離地球約2.3億英里（約3.7億公里）靈神星與眾不同，是由金屬所組成，在《行星科學期刊》最新研究顯示，它可能是完全由鐵和鎳組成的小行星。

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研究作者之一的聖路易斯（St. Louis）西南研究所（Southwest Research Institute）的行星科學博士特雷西．貝克爾（Tracy Becker）指出，鐵和鎳通常出現在隕石，或是行星的金屬核當中，研究認為，該小行星可能是1個在形成過程中「發生故障」的行星所剩餘的殘餘核心，可能是在形成初期遭其他天體撞擊，失去的地殼和地函。

靈神星運行於火星和木星之間的小行星帶，其價值被認為高達1萬「quadrillion」，也就是1乘以10的19次方，而2019年全球經濟總值為142兆，也就是1.42乘以10的14次方，研究人員透過哈伯望遠鏡在小行星上發現氧化鐵的跡象，研判是受到太陽風撞擊的結果。

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