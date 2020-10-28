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    美國大選》杭特前合夥人又踢爆：拜登不怕兒子拖累選情

    鮑布林斯基22日受川普總統邀請旁聽總統候選人電視辯論。（路透）

    鮑布林斯基22日受川普總統邀請旁聽總統候選人電視辯論。（路透）

    2020/10/28 22:21

    ［編譯張沛元／綜合報導］美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的次子杭特˙拜登（Hunter Biden）的前生意合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski）27日再度爆料，指稱拜登家人對於拜登恐因捲入杭特的海外生意而自毀總統之路一笑置之，指稱可以靠「合理推諉」（plausible deniability）來脫身。

    鮑布林斯基在接受福斯新聞的「塔克˙卡森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）節目訪問時說，他在2017年對拜登可能因其家族與中國華信能源董事長葉簡明合資成立控股公司SinoHawk Holdings一事危及日後問鼎白宮，表示關切。

    鮑布林斯基說，他記得他當時說：「你們要怎麼脫身啊？你們都不擔心嗎？」結果拜登胞弟、吉姆˙拜登（Jim Biden）聽了咯咯笑說：「合理推諉」。

    根據維基百科，合理推諉，或「似是而非的否認」，指的是對於他人犯下的惡行，資深官員可因缺乏個人參與其中的證據，而否認對該行為知情或應負起責任，即便該官員確實涉案或刻意漠視該行為。

    鮑布林斯基稍早踢爆，美國媒體披露的杭特的電子郵件中曾提及「H」拿到20%股份，「大人物」拿10%，所指的就是杭特與其父拜登。拜登陣營多次否認拜登涉及杭特的海外生意，拜登本人在22日的總統候選人電視辯論中強調，畢生沒向海外拿過錢。

    鮑布林斯基（右）接受福斯新聞的「塔克˙卡森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）節目訪問。（擷自網路）

    鮑布林斯基（右）接受福斯新聞的「塔克˙卡森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）節目訪問。（擷自網路）

    鮑布林斯基在接受福斯新聞的「塔克˙卡森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）節目訪問。（擷自網路）

    鮑布林斯基在接受福斯新聞的「塔克˙卡森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）節目訪問。（擷自網路）

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