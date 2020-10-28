難逃強國政治審查 這些寶可夢被改名遭中網友嗆爆

寶可夢官方本月20日在官網及微博宣布，將「流氓熊貓」改為「霸道熊貓」、「毒電嬰」改為「電音嬰」、「死神棺」改為「迭失棺」、「死神板」改為「迭失板」、「偷兒狐」改為「狡小狐」、「狐大盜」改為「猾大狐」。（圖擷取自寶可夢官網）

2020/10/28 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕寶可夢也逃不過強國政治審查！「Pokemon 寶可夢」官方網站日前宣布要將6隻寶可夢改名，眼尖網友發現被改名的寶可夢名字都含有「毒」、「死」、「盜」等被中方認定的負面字眼。不少中國網友不以為然，甚至酸政府「要不要連字典也改一改算了」。

寶可夢官方本月20日在官網 及微博 宣布，將「流氓熊貓」、「毒電嬰」、「死神棺」、「死神板」、「偷兒狐」和「狐大盜」，共6隻寶可夢的簡體中文名更改為「霸道熊貓」、「電音嬰」、「迭失棺」、「迭失板」、「狡小狐」和「猾大狐」。

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儘管官方並未說明為何做出此次更動，但中國網友心知肚明是政府審查所致，懷疑可能是這些寶可夢原本的名字帶有較為黑暗負面的字眼，導致「國行版本」送審未通過。

不少中國網友認為此舉矯枉過正，紛批「字典也刪一刪吧」、「有病吧。照這麼個邏輯，毒系和鬼系都改名字算了」、「這就是2020年的審核標準嗎？不知道該說什麼…」、「建議以後語文課本也刪除對應的字…」、「什麼霸道熊貓，不是說不搞霸權主義嗎？」。

前香港眾志秘書長黃之鋒今天也分享此消息，調侃表示深受歡迎的寶可夢「炎帝」被改成「炎弟」都不意外，因為中國已經有一個「習帝」，怎麼能接受有個寶可夢名字有個「帝」字呢？痛批中國政治審查根本「不倫不類」！

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