卡達機場強迫女性下機「內診」挨轟 當局道歉

卡達當局為哈馬德國際機場「內診事件」道歉。（法新社）

2020/10/28 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕卡達哈馬德國際機場遭澳媒踢爆，10月2日有機場工作人員在廁所找到早產嬰兒，卻要求卡達航空908班機的所有女性下機「內診」，挨轟侵犯人權，澳洲政府也對此向卡達政府提出嚴正抗議。而卡達政府在事件延燒後對此道歉，並開始調查當時乘坐908班機女性遭內診事件。

根據《美聯社》報導，當時機場人員要求這架從卡達飛往雪梨的908航班中的女性下機接受檢查，並在停機坪的救護車內進行內診，想藉此尋找機場廁所內棄嬰的母親。當時一名男性乘客指出，這些女性無論年齡大小都被帶離班機，事後機場人員也未對他們做出任何解釋。

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卡達政府週三發表聲明，指出當時這名嬰兒被包在塑膠袋並丟在垃圾桶裡，此舉是嚴重違反法律的生命威脅，工作人員為此要找出嬰兒父母，「包括發現嬰兒地點附近的航班」。卡達政府表示，儘管緊急搜索的目的是防止犯下「可怕罪行」的嫌疑人逃離現場，但卡達對侵犯旅客人身自由一事感到遺憾，並對此道歉。

卡達政府表示，目前已對908班機女性遭內診時所受待遇展開調查，並指出調查會符合國際規範。另外，澳州當局在週二表示，此事件的情況不適當，澳洲警察也已經在審查此事。

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