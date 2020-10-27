英媒再爆：杭特1個月前與妻激烈爭執 離家租豪宅大開「毒趴」

美國總統參選人拜登（Joe Biden）和兒子杭特（Hunter Biden）捲入「電郵門」，相關醜聞接連曝光。（路透）

2020/10/28 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統參選人拜登（Joe Biden）和兒子杭特（Hunter Biden）捲入「電郵門」，相關醜聞接連曝光；英媒則再爆料，杭特一個月前和新婚妻子梅利莎（Melissa）發生劇烈爭執，他因此離家租下一棟每晚要價2300美金（約新台幣65700元）的豪宅，與朋友大開「毒趴」。

英國《每日郵報》 接獲爆料，杭特一個月前和梅利莎發生爭執後，從住家好萊塢山莊的家中消失了好幾天，拋下妻子與出生7個月大的小兒子，並與朋友在離住家16公里遠的「太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）」租下一棟豪宅，報導指出，戒毒的杭特還在派對中破戒，與朋友大開「毒趴」。

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報導指，由於疫情與拜登競選團隊的要求，杭特和梅利莎被要求盡量低調，幾乎都待在自己的家中，隨後他們也開始發生爭吵，一個月前，兩人出現了前所未有的激烈爭執，杭特決定離開家中，並稱他需要一些個人空間，而梅利莎被迫一個人待在家中獨自照顧嬰兒，且不知道自己的丈夫跑到哪裡。

當杭特回到家中，梅利莎看到他糟糕的模樣，氣得揚言要帶著小孩回南非，她認為杭特的毒癮復發了，懇求他與治療師溝通；當時，梅利莎也不斷打電話向友人哭求幫助，哭訴「和有毒癮的丈夫維持婚姻很困難」，她完全不知道該怎麼辦。不過，爆料者指出，杭特的壓力應該是來自於因父親的大選而受到關注，杭特與妻子溝通後，都已經解決了問題。

《每日郵報》指出，他們透過拜登的競選團隊聯絡上杭特的律師，對此詢問了杭特私人律師梅希爾（Geroge Mesire），這位律師全盤否認，表示「這個故事是完全不真實的」。

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