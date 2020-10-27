菲律賓警方查緝鬥雞 竟有警官慘死鬥雞腳下

菲律賓警察有名警官日前在查緝違反防疫措施的鬥雞集會時，意外被綁在鬥雞腳上的刀片劃破腳上的動脈，失血過多死亡。圖為鬥雞示意圖。（歐新社）

2020/10/27 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓警察有名警官日前在查緝違反防疫措施的鬥雞集會時，意外被綁在鬥雞腳上的刀片劃破腳上的動脈，結果最後失血過多死亡；事發的省警局長也不敢置信的說，「這是我25年警察生涯，第一次見到有人因為鬥雞活動而死」。

根據《法新社》報導，鬥雞是菲律賓一項熱門的活動，是會吸引許多人重金投注的合法賭博活動，在當地相當流行，活動主辦人為求刺激，會在鬥雞的腳綁上刀片，以求雙方鬥至其中一方死亡為止。

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不過由於目前正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，鬥雞也跟其他的運動賽事、活動一起被禁止，以防人潮聚集造成群聚感染，然而還是有賭性堅強的人按捺不住，不顧疫情風險，私下偷偷舉辦鬥雞活動。

昨天（27日）菲律賓中部的北薩馬省有警方破獲一起違反防疫規定的非法鬥雞活動，逮捕3人，並收繳2隻鬥雞與2副鬥雞的刀片腳套，但當時參與執法任務的警督博洛克（Christian Bolok）在現場抓捕其中一隻鬥雞時，竟不小心被鬥雞綁在腳上的刀片劃破腳的動脈，最後失血過多不幸身亡。

北薩馬省警局長阿普德（Arnel Apud）直呼，「這是一起讓我無法相信的不幸事件」，「我擔任警察已25年了，這是我第一次聽到有人因為鬥雞腳上的刀片而喪命」。

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