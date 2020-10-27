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    謠言終結站》美國總統大選的選票被大量撕毀？是競選文宣啦

    近日網路流傳一則影片，宣稱在賓州的某輛貨櫃車中，有大量投給川普的選票被撕毀。圖為今年五月底賓州選務單位展示初選的郵寄選票，與網傳影片中的廢紙明顯不同。（美聯社）

    近日網路流傳一則影片，宣稱在賓州的某輛貨櫃車中，有大量投給川普的選票被撕毀。圖為今年五月底賓州選務單位展示初選的郵寄選票，與網傳影片中的廢紙明顯不同。（美聯社）

    2020/10/27 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一則影片，宣稱在賓州的某輛貨櫃車中，有大量投給川普的選票被撕毀。對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，這些被拍攝到的碎紙，其實是共和黨的競選文宣，並非2020年美國總統大選的郵寄選票，判定傳言為「錯誤」訊息。

    台灣事實查核中心26日在臉書上表示，近日在社群平台上流傳一段貨櫃車中充滿碎紙的影片，並搭配文字敘述，「這是在賓州，簡直就是一場戰爭。粉碎的或撕毀的都是投川普的票」。

    台灣事實查核中心發布查核報告 ，美國查核組織「Politifact」已查證此影片，發現影片中部分印有川普照片的碎紙，和某位共和黨支持者在推特上，發布的紙張有相同內容，該支持者指出，這是共和黨呼籲民眾選擇郵寄選票的宣傳單。查核中心也檢索了該傳單的圖片，在美國公共廣播電台《NPR》報導中找到相同的傳單，證實確實為共和黨呼籲民眾選擇郵寄投票的文宣。

    台灣事實查核中心提到，網傳影片中拍攝到傳單中印有美國印刷公司「RR DONNELLEY」的標誌，旁白的聲音也提到了這間公司，於是「Politifact」向該印刷公司求證，公司發言人回應，影片中的碎紙是回收場剩下的廢紙，並透露這是回收郵務項目一類的標準作法。

    綜合以上，證實影片中拍到的是共和黨的文宣廢紙，並非為美國大選的郵寄選票。因此，傳言為「錯誤」訊息。

    經比對，網傳影片的廢紙證實為共和黨競選文宣。（圖取自台灣事實查核中心）

    經比對，網傳影片的廢紙證實為共和黨競選文宣。（圖取自台灣事實查核中心）

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