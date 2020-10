美國新聞週刊：習近平密謀顛覆美國 有逾600個統戰組織

2020/10/27 22:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國2020總統大選進入最後倒數,美國民調公司「拉斯穆森報告」(Rasmussen Reports)公布最新民調,有超過半數選民相信杭特(Hunter Biden)「通中」獲利的醜聞;而美國《新聞週刊》(Newsweek)26日也發布一份為期4個月的調查,內文直指中國國家主席習近平密謀顛覆美國,並發現在美國至少有600個中國統戰組織。

美國《新聞週刊》最新一期標題名為「習近平密謀推翻美國─600個擔心中國的理由」,作者是德國外交政策協會(German Council on Foreign Relations)資深研究員狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow),經過《新聞週刊》4個月的調查,中國目標是在美國總統大選前引起混亂,企圖影響選情。

文章指出,調查針對約20位分析師、政府官員和中美專家採訪,發現美國有600多個團體和中國共產黨有定期聯絡,並接受中國方面的指導;中國當局經常否認自己干涉美國內政,並反向指控美國干涉當地社區團體的往來。

由於川普加強對中的強硬政策,中國傾向與民主黨打交道的原因是因為「拜登」(Joe Biden),其班底大多來自歐巴馬(Barack Obama)執政時期,在那段期間,中國在世界舞台上取得長足的進展,幾乎沒有受到反對,直到川普掀起美中貿易戰,公開談論貿易和間諜問題,此舉確保無論誰入主白宮,對中國政策都變得更加關鍵,目前尚不清楚若民主黨勝選,是否願意面對中國的挑戰。

澳洲Fairfax集團駐北京資深記者加諾特(John Garnaut)指出,中國並非要摧毀美國,而是要從內部改變或顛覆美國,豎立對中國的正向看法,藉此與美國社會的混亂對照。

文章表示,中國為了執行在美國的影響和干涉計劃,依靠習近平所說的「魔法武器」,即為由中共統戰部領導的「統一戰線(統戰)」系統,「澳洲戰略政策研究所」(ASPI)研究員周安瀾(Alexander Joske)指出,這是一個由黨和國家機構組成的網路,隸屬該統戰系統的團體,通常會使用很純樸的名字。

中國政府經常否認對外進行「統戰」,美國智庫「詹姆斯城基金會」(Jamestown Foundation)研究員費達蘇克(Ryan Fedasiuk)表示,中國2019年的統戰預算超過26億美元(約新台幣740億元),其中有6億專門用於針對海外中國社區和外國人工作,統戰部的總預算超出中國外交部全年預算。

《新聞週刊》還確定在美國的統戰組織有幾種類型,如移民同鄉聯誼會、中國援助中心、商會、中文傳媒、中國專業人士協會、促進中國和台灣「和平統一」的組織、聯誼組織、教育和文化團體及中國留學生連議會等,還有1990年在前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)協助下、由貝聿銘創立的華裔精英非盈利組織「百人會」,現任主席王恆是南京海外聯誼會榮譽主席,2018年曾為中國推行「一代一路」,「百人會」也會定期會見中國國家主席習近平,而習本人也將其稱為「友好組織」。

