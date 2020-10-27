美國新聞週刊：習近平密謀顛覆美國 有逾600個統戰組織

美國2020總統大選進入最後倒數，美國《新聞週刊》26日也發布一份為期4個月的調查，內文直指中國國家主席習近平密謀顛覆美國，並發現在美國至少有600個中國統戰組織。（圖擷取自Twitter）

2020/10/27 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國2020總統大選進入最後倒數，美國民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）公布最新民調，有超過半數選民相信杭特（Hunter Biden）「通中」獲利的醜聞；而美國《新聞週刊》（Newsweek）26日也發布一份為期4個月的調查，內文直指中國國家主席習近平密謀顛覆美國，並發現在美國至少有600個中國統戰組織。

美國《新聞週刊》最新一期標題名為「習近平密謀推翻美國─600個擔心中國的理由」，作者是德國外交政策協會（German Council on Foreign Relations）資深研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow），經過《新聞週刊》4個月的調查，中國目標是在美國總統大選前引起混亂，企圖影響選情。

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文章指出，調查針對約20位分析師、政府官員和中美專家採訪，發現美國有600多個團體和中國共產黨有定期聯絡，並接受中國方面的指導；中國當局經常否認自己干涉美國內政，並反向指控美國干涉當地社區團體的往來。

由於川普加強對中的強硬政策，中國傾向與民主黨打交道的原因是因為「拜登」（Joe Biden），其班底大多來自歐巴馬（Barack Obama）執政時期，在那段期間，中國在世界舞台上取得長足的進展，幾乎沒有受到反對，直到川普掀起美中貿易戰，公開談論貿易和間諜問題，此舉確保無論誰入主白宮，對中國政策都變得更加關鍵，目前尚不清楚若民主黨勝選，是否願意面對中國的挑戰。

澳洲Fairfax集團駐北京資深記者加諾特（John Garnaut）指出，中國並非要摧毀美國，而是要從內部改變或顛覆美國，豎立對中國的正向看法，藉此與美國社會的混亂對照。

文章表示，中國為了執行在美國的影響和干涉計劃，依靠習近平所說的「魔法武器」，即為由中共統戰部領導的「統一戰線（統戰）」系統，「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）研究員周安瀾（Alexander Joske）指出，這是一個由黨和國家機構組成的網路，隸屬該統戰系統的團體，通常會使用很純樸的名字。

中國政府經常否認對外進行「統戰」，美國智庫「詹姆斯城基金會」（Jamestown Foundation）研究員費達蘇克（Ryan Fedasiuk）表示，中國2019年的統戰預算超過26億美元（約新台幣740億元），其中有6億專門用於針對海外中國社區和外國人工作，統戰部的總預算超出中國外交部全年預算。

《新聞週刊》還確定在美國的統戰組織有幾種類型，如移民同鄉聯誼會、中國援助中心、商會、中文傳媒、中國專業人士協會、促進中國和台灣「和平統一」的組織、聯誼組織、教育和文化團體及中國留學生連議會等，還有1990年在前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）協助下、由貝聿銘創立的華裔精英非盈利組織「百人會」，現任主席王恆是南京海外聯誼會榮譽主席，2018年曾為中國推行「一代一路」，「百人會」也會定期會見中國國家主席習近平，而習本人也將其稱為「友好組織」。

As part of a four-month investigation, Newsweek has identified 600 community groups in the U.S. with links to the Chinese Communist Party—part of a large campaign by Beijing to sow unrest ahead of the U.S. election. https://t.co/RhcEO3IMRH pic.twitter.com/AWhCfHn1bW — Newsweek （@Newsweek） October 26, 2020

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