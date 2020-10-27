風勢助長南加州野火 10萬人緊急撤離

南加州野火快速蔓延，當局緊急撤離10萬人。（歐新社）

2020/10/27 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州野火快速擴散，當局26日向超過10萬人發布緊急疏散令，兩名消防員救災時受到重傷，目前正在醫院治療。各地強勁的風勢也助長野火，為防止電器設備引發新火警，南加州數萬用戶被斷電。

綜合外媒報導，洛杉磯南方的橘郡（Orange County）當地時間26日清晨，火勢已沿燒超過29平方公里。風勢助長，大火正往西爾弗拉多峽谷（Silverado Canyon）和28萬人口的城市爾灣（Irvine）逼近。

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橘郡消防局表示，試圖控制西爾弗拉多（Silverado）地區火勢時，26歲和31歲的兩名消防員重傷。官員指出，兩人分別遭受二度和三度灼傷，目前正在醫院插管治療。附近的約巴林達（Yorba Linda）地區則有小規模的野火，官員提到，當地疏散至少1萬人。

為防止供電設備、電纜被強風吹倒引發新的大火，電力公司南加州愛迪生公司（Southern California Edison）目前已切斷包含野火區共6個郡的電力供給，近4萬用戶受影響。加州大學洛杉磯分校（UCLA）、國家大氣研究中心的氣候學家斯溫（Daniel Swain）提到，暫停電力供應確實阻止部分地區爆發火勢，過去難以想像強風會是引發大火的原因。

專家指出，氣候變化導致加州變得更加乾燥，意味著樹木和其他植物更加易燃。過去10月、11月是森林大火最嚴重的時期，但今年截至目前在加州已爆發8600場野火，燒毀1萬6600平方公里，將近半個台灣的面積，並有9200棟建築被破壞，31人死亡。

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