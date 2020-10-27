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    穆斯林擴大抵制運動 土國總統：永遠不要買法國貨

    穆斯林針對法國的抵制運動持續延燒，土耳其總統艾多根26日公開呼籲國民「永遠不要買法國貨」。（美聯社）

    穆斯林針對法國的抵制運動持續延燒，土耳其總統艾多根26日公開呼籲國民「永遠不要買法國貨」。（美聯社）

    2020/10/27 10:46

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日回應歷史教師遭斬首事件的言論，引發伊斯蘭世界的不滿，中東國家及其他地區的穆斯林在26日擴大對法國商品的抵制以及抗議活動，長期與法國關係緊張的土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）也公開呼籲國民，「永遠不要買法國貨」。

    綜合外媒報導，法國歷史教師帕蒂（Samuel Paty）日前在在課堂中分享伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，慘遭極端主義分子斬首，法國也因此對伊斯蘭教激進人士採取更加強硬的立場。以穆斯林為多數的國家紛紛以抵制、示威等行動向法國抗議。

    艾多根26日也加入抵制的行列，呼籲土耳其公民「永遠不要讚揚或購買法國品牌商品」。艾多根指出，穆斯林現在受到的攻擊就像二戰前歐洲針對猶太人的私刑運動，歐洲各國領袖應告訴法國總統，停止仇恨運動。艾多根過去也曾進行過類似的抵制，包括2018年呼籲民眾不要購買美國電子產品，此舉並未得到回響。

    巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也批評馬克宏，認為相關言論鼓勵反穆斯林情緒，只會造成更大的對立，而巴基斯坦議會也通過一項決議，呼籲政府從巴黎召回駐外大使。

    在土耳其總統艾多根公開喊話後，歐洲領袖紛紛出面聲援馬克宏，德國政府發言人塞伯特（Steffen Seibert）表示，艾多根「具有誹謗性」的言論，令人無法接受。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）指出，荷蘭與法國以及歐盟的集體價值觀站在同一戰線，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）也推文支持馬克宏。

    抵制法國零售集團家樂福（Carrefour）的相關標籤也成為阿拉伯國家社群的熱門話題，中東家樂福則發表聲明強調，品牌在中東地區由阿拉伯公司「Majid Al Futtaim」全資擁有和營運，與法國劃清界線，並強調「為中東地區感到自豪」。

    法國是北非國家穀物的主要出口國，汽車和零售商也對穆斯林國家有重要的影響力。法國貿易部長里斯特（Franck Riester）表示，現在還不能評估抵制運動的影響，目前為止仍相當有限，主要影響到法國的農產品出口。

    法國總統馬克宏近日言論引發穆斯林不滿，中東、北非多國出現示威抗議。（法新社）

    法國總統馬克宏近日言論引發穆斯林不滿，中東、北非多國出現示威抗議。（法新社）

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