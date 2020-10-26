美媒︰《經濟學人》拿錢「洗白」華為 隱瞞近10年利益關係

英國《經濟學人》雜誌常在報導中為有資安疑慮的華為公司說話，如今卻被揭發雙方有商業關係。圖為該雜誌的紙本刊物。（法新社檔案照）

2020/10/26 21:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國保守派媒體「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）26日披露，英國極具影響力的《經濟學人》雜誌（The Economist），在中國電信鉅子華為因與中國政府關係密切，而面臨西方各國檢視時，經常在報導中協助打造華為的正面形象，並建議華為如何應對各國質疑，卻一直沒有公開雙方將近10年、利益豐碩的商業關係。

華為2012年起開始委託經濟學人旗下「經濟學人智庫」（EIU），協助推進其企業政策，並轉移西方國家政府對其網路安全的疑慮等。在2012年8月4日發行的刊物中，經濟學人就以「誰在害怕華為？」（Who's afraid of Huawei？）的報導為封面故事，指稱華為的崛起引發網路滲透疑慮，但各國不應以科技民族主義做為回應。

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當美國、日本、澳洲、英國等主要民主國家，近年全面禁止或加強限制華為參與國內5G建設時，EIU也襄助華為展開反擊，建議華為如何處理西方國家的疑慮，並避免激怒各國，包括華為應多舉辦全球公共論壇，以提升企業形象，並主動參與制定網路安全標準。更重要的是，經濟學人方面也指派編輯參與活動主持，讓這些論壇更易被認可。

此外，華為也利用經濟學人的全球聲望投放大量紙本和數位廣告，試圖洗白其與中國政府之間的模糊關係，並把自己塑造成世界主義的倡導者。最近的一次就在今年9月，由華為出資的影片廣告談及武漢肺炎對全球化的衝擊。

不僅如此，在2012至2018年間，經濟學人至少發表7則由華為贊助的報導，其中大多是有關世界各地寬頻網路現狀的分析，並進一步凸顯華為在促使各國結束保護政策、投資發展寬頻網路上功不可沒。例如，在華為支持下，EIU曾在12年針對英國寬頻網路未來發展提出若干建議，華為隨後將此宣傳成「（建議）獲英國政府考慮採納」。

值得注意的是，經濟學人從未揭示其與華為的長期合作關係。美國智庫「傳統基金會」外交政策專家賈迪納（Nile Gardiner）表示，經濟學人與華為的關係，僅是華為影響英國和歐洲輿論的一環，華為在歐洲有大規模的宣傳行動，並投注鉅資左右歐洲人思維，「某些歐洲媒體和企業竟選擇與中共控制的企業合作，非常令人失望。」

儘管經濟學人近年「力挺華為」的傾向趨弱，但仍對華為相對友善，包括持續抨擊美國政府制裁華為的決定，以致華為公關部門經常引用該雜誌報導的「事實」，反擊外界批評。

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