勇敢！ 橘貓困火場慘遭燒屁股 警消張臂鼓勵牠「跳樓逃生」

紐約一棟公寓日前發生縱火案，橘貓被困在2樓火場，經警消人員鼓勵後一躍而下逃生。（圖擷自推特）

2020/10/26 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一棟公寓日前傳出嚴重火警，警消人員到現場時除了破門救人，還發現一隻可愛的橘貓受困位在2樓的火場，牠的下半身慘遭竄出的火舌燃燒，還不斷冒煙，3名警消則趕到窗台下張開雙手，誘導貓咪「跳樓逃生」，最後小貓從離地7.6公尺的窗口跳下，獲救後立刻送院急救，影片曝光之後也讓許多網友大讚貓咪的勇氣。

綜合外媒報導，美國紐約一棟公寓在當地時間24日下午3時左右傳出縱火案，1名因家暴被通緝的男子與家人發生糾紛，於是將自己反鎖在房間並放火燒屋。屋主女兒羅賓森（Destiny Robinson）指出，從人行道就能看見猛烈的火勢，她的母親沒有任何防護裝備就衝進火場，營救9歲的妹妹和15歲弟弟，最終3人順利逃脫。

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當時美國《NBC》記者安佳莉（Anjali Hemphill）記錄了整起事件，火場內除了被困的3人，還有一隻橘貓。只見橘貓被困在2樓的火海中，還不幸被火舌波及，燒到牠的下半身，屁股也狂冒煙，牠只能難受地在窗台移動，不知所措。

警消見狀，立刻趕到窗台底下，並高舉雙手，像是在對小貓說「我可以接住妳！」圍觀群眾也在一旁呼喊，希望可憐的橘貓能鼓起勇氣「一躍而下」，最後橘貓從7.6公尺高的窗台跳下，逃出火場，原本黃色的毛髮也被燒得焦黑，被緊急送往動物醫院急救。

事後，安佳莉也將影片上傳到推特，短短1天便湧入超過15萬人觀看，網友們見狀紛紛留言表示「勇敢的小貓，希望牠能盡快和主人團聚」、「一隻聰明的小貓！」、「可憐的貓」，不過受傷的橘貓目前沒有最新近況，因此也有許多網友詢問「貓還好嗎？」、「現在有人照顧牠嗎？」

Amazing video of a cat jumping out of a second floor window in East Harlem Saturday. Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops @NBCNewYork （courtesy Aaron Ganaway） pic.twitter.com/1nLmFnsW0U — Anjali Hemphill （@AnjaliHemphill） October 25, 2020

受困火場的勇敢橘貓。（圖擷自推特）

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