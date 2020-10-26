照片曝光！美日加「利劍」3國聯軍演習 陣容超壯觀

2020/10/26 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、加拿大今（26日）起在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword 21），第七艦隊釋出3國聯軍照片，場面壯觀、氣勢磅礡，此次演習出動超過4.6萬名兵力。

美國太平洋艦隊指揮部、第七艦隊在官網貼出軍演照片，「利劍21」軍演出動約9000名美國海軍、空軍、陸軍和海軍陸戰隊的人員，包括雷根號航艦打擊群、船塢登陸艦「阿希蘭號」（USS Ashland）、第5艦載機聯隊（CAW5）、第72特遣部隊、第五航空隊，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「溫尼佩格號」（HMCS Winnipeg）也參與了海上演習。

據了解，「利劍軍演」每2年進行1次，本次演習時間為10月26日起至11月5日，範圍包過日本至沖繩縣周圍海域，共計長達11天，涵括美國總統大選週，旨在增強日美作戰準備能力，同時加強雙邊關係，並表明美國支持地區盟國和合作夥伴的安全利益之決心，日本自衛隊的培訓重點在於應對突發狀況的關鍵能力；美軍則著重海陸空事件的應對能力。

美日聯盟中將施耐德（Kevin Schneider）說：「儘管新型冠狀病毒對全球產生巨大影響，但美日同盟並沒有因此而步履蹣跚，我們仍然準備戰鬥並取得勝利。」美軍指出，演習配合公共衛生、軍事醫務人員評估，讓人員不會染疫，並確保戰力準備就緒。

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