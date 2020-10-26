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    英國高速公路14車連環撞 20人受傷

    英國M40高速公路發生14車連環撞的意外，造成20人受傷。M40高速公路示意圖。（路透）

    英國M40高速公路發生14車連環撞的意外，造成20人受傷。M40高速公路示意圖。（路透）

    2020/10/26 16:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英國連接倫敦、牛津和伯明罕的M40高速公路，於當地時間25日晚間6時許（台灣時間26日凌晨2時）發生14車連環撞的意外，造成20人受傷。

    《鏡報》報導，事故地點位於白金漢郡勞德沃特（Loudwater）附近的M40南下路段，至少已有11人因為傷勢被送往醫院救治，現場塞滿了救護車和消防人員，甚至也出動了救護直升機協助。

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