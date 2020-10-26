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    美佛州重罪前科犯首次獲得投票權 可能撼動美國總統大選

    美國佛州重罪前科犯首次獲得投票權，預估目前約有6.7萬人擁有選民資格，由於歷史上佛州曾出現共和黨和民主黨候選人只差不到600張普選票的狀況，因此佛州前科犯可能響著29張選舉人團選票最後會給川普還是拜登。圖為佛州1名重罪前科犯在聽證會後獲得投票權，當場喜極而泣。（法新社）

    美國佛州重罪前科犯首次獲得投票權，預估目前約有6.7萬人擁有選民資格，由於歷史上佛州曾出現共和黨和民主黨候選人只差不到600張普選票的狀況，因此佛州前科犯可能響著29張選舉人團選票最後會給川普還是拜登。圖為佛州1名重罪前科犯在聽證會後獲得投票權，當場喜極而泣。（法新社）

    2020/10/26 13:32

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在美國佛羅里達州被定罪的重罪前科犯，於此次總統大選首次獲得投票權，預估目前有選民資格的人數約達6.7萬人左右。由於2000年共和黨小布希與民主黨高爾在佛州普選只差不到600票，最後小布希藉由佛州的29張選舉人票，以總票數271比266險勝高爾，因此這6.7萬人可能影響著佛州關鍵的選舉人團選票最後會給川普還是拜登。

    《ABC》報導，佛州先前剝奪所有重罪犯的選舉權，但2018年通過的第4修正案，讓犯人在服完所有刑期後就有資格投票。不過，美國公民自由聯盟（ACLU）投票權計畫的職員埃本斯坦（Julie Ebenstein）指出，就算第4修正案實施了，佛州還是有160萬名完成刑期的重罪犯無法投票。

    原來，美國許多州都對重罪犯實施罰款，佛州也不例外，ACLU對此發起申訴希望能在沒付清罰款的狀況下讓前科犯先去投票，但今年9月聯邦上訴法院裁定，重罪犯必須繳交完所有費用才能投票。

    然而，在美國州郡層層複雜的法律制度下，很多前科犯根本不知道自己到底要支付多少錢，因此非營利團體「讓我們免費投票（Free Our Vote）」開始投入協助，讓佛州重罪犯了解自己到底還欠了多少罰款和法庭費用。

    在這樣的狀況下，佛州男子泰森（Clifford Tyson）發現自己所欠的罰款已經歸零，因此他活了42年以來終於可以投票了，他笑稱這樣的感覺很棒，並不斷鼓勵其他人履行投票權。

    雖然佛州當局表示他們不會單獨追蹤到底有多少重罪前科犯可以投票，但佛羅里達權利恢復組織（The Florida Rights Restoration Coalition）估算，自第4修正案通過以來，已有6.7萬名前科犯獲得投票資格。

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