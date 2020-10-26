白羅斯10萬人上街示威 籲全國發起大罷工

白羅斯10萬民眾25日再次上街示威抗議，預計將在今日發起全國大罷工。（美聯社）

2020/10/26 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯約10萬人25日在首都明斯克抗議要求總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台，當局持續無視示威者訴求的情況下，反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）則呼籲民眾響應26日的全國大罷工。

綜合外媒報導，白羅斯全國各地持續進行示威行動，據當地媒體預估，首都明斯克聚集約有10萬人，人權組織維亞斯納（Viasna）表示，25日的示威活動中，共有290人被拘留，其中也包含數名記者。

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維亞斯納指出，自8月下旬以來，已有超過20萬人參與明斯克的遊行，示威者揮舞紅白配色的舊國旗，高喊「下台」、「新選舉」和「罷工」。據報導，白羅斯已關閉部分車站，手機網路無法使用，當局再次出動水砲和裝甲車，警方也使用閃光彈驅離示威民眾，出現數人受傷。

流亡海外的季哈諾夫斯卡婭表示，盧卡申科政權再次向白羅斯人民證明，「暴力是政府唯一能做到的」，呼籲民眾26日響應全國大罷工。季哈諾夫斯卡婭要求盧卡申科請辭、停止暴力行動並釋放政治犯，季哈諾夫斯卡婭也強調這些訴求是「人民的最後通牒」，無法滿足這些要求，全國各行業將在26日發動罷工。

政治分析家克拉斯庫斯基（Alexander Klaskousky）提到，就算罷工無法成功威脅政府，也將使當局相當緊張。人權組織維亞斯納的負責人（Ales Bialiatski）則表示，示威群眾急遽增加對盧卡申科來說是龐大的壓力，當局近期加強鎮壓、威脅和恐嚇試圖平息抗議浪潮。

白羅斯總統盧卡申科在8月9日的大選中，以80%的得票率勝選，反對派則宣稱選舉結果遭操縱，引發大規模抗議活動。據人權團體表示，大選以來白羅斯已拘留約1.5萬人，其中100多人為政治犯。

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