為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「開打」老二遭擊斃 阿富汗官方：塔利班仍與他有聯繫

    阿富汗喀布爾政府今天宣布，美國通緝的蓋達組織第二號人物、埃及裔的阿布·穆赫辛·馬斯里（見圖）已遭阿富汗安全部隊擊斃，喀布爾政府今天（25日）更指控，由馬斯里之死，可見他與塔利班關係匪淺。（美聯社）

    阿富汗喀布爾政府今天宣布，美國通緝的蓋達組織第二號人物、埃及裔的阿布·穆赫辛·馬斯里（見圖）已遭阿富汗安全部隊擊斃，喀布爾政府今天（25日）更指控，由馬斯里之死，可見他與塔利班關係匪淺。（美聯社）

    2020/10/26 00:07

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗喀布爾政府今天（25日）宣布，美國通緝的「開打組織」（Al Qaeda）第二號人物、埃及裔的阿布·穆赫辛·馬斯里（Abu Muhsin al-Masri）已遭阿富汗安全部隊擊斃，喀布爾政府今天（25日）更指控，由馬斯里之死，可見他與塔利班關係匪淺；而塔利班表示，將對此事進行調查。

    綜合外媒報導，喀布爾政府的情報機構「國家安全局」（National Directorate of Security）在昨天表示，阿富汗安全部隊在加茲尼省（Ghazni Province）的一次行動中，成功擊殺馬斯里，據悉他也被稱為拉夫（Husam Abd al-Rauf）；加茲尼省議會副議長卡姆拉尼（Amanullah Kamrani）透露，這起由阿富汗國安局主導的特種部隊作戰任務，他們攻進一處由塔利班控制的村莊，並在一間偏僻的屋子擊斃包含馬斯里在內共7名武裝份子。

    有阿富汗情報官員匿名指出，此次行動也逮捕一名「與塔利班有聯繫的」的馬斯里助手，任務相當成功；對此阿富汗總統府也在今天發布聲明表示，從馬斯里之死可看出「恐怖主義的威脅，以及塔利班與恐怖組織的聯繫仍然存在」，呼籲塔利班應該向阿富汗人民、喀布爾政府以及國際社會證明，他們正在結束包括開打組織在內的恐怖組織之間的聯繫，「應該立刻停止戰爭與暴力，並恢復阿富汗的尊嚴與促進可持續的和平」。

    馬斯里據稱是出生於1958年的埃及人，過去曾在1986年成為開打民兵對抗蘇聯入侵，往後多年來一直是開打組織的媒體負責人，阿富汗喀布爾當局認為他是印度次大陸的開打組織領導者，美國聯邦調查局（FBI）也因馬斯里涉及供應物資援助恐怖組織，而對他發布通緝。

    不過目前開打組織的影響力也逐漸衰退，美國國務卿龐皮歐曾表示，阿富汗境內的開打成員已剩不到200人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》邊談邊打 阿富汗安全部隊遭塔利班偷襲至少25死
    2020/10/21 19:45

    軍情動態》邊談邊打 阿富汗安全部隊遭塔利班偷襲至少25死
    「射刀片」的飛彈？ 美軍再祭神秘「忍者飛彈」 靠血滴子殲敵
    2020/09/27 20:51

    「射刀片」的飛彈？ 美軍再祭神秘「忍者飛彈」 靠血滴子殲敵

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    塔利班重組談判代表團 美專家看好阿富汗和平會談
    2020/07/19 13:43

    塔利班重組談判代表團 美專家看好阿富汗和平會談
    軍情動態》遵守與塔利班協議！美軍撤出阿富汗5軍事基地
    2020/07/15 23:47

    軍情動態》遵守與塔利班協議！美軍撤出阿富汗5軍事基地

    消費旺季 投資正當時
    開打組織北非領袖 遭法國軍隊殲滅
    2020/06/06 07:03

    開打組織北非領袖 遭法國軍隊殲滅
    川普宣布 蓋達組織領袖遭美軍空襲擊殺
    2020/02/07 10:12

    川普宣布 蓋達組織領袖遭美軍空襲擊殺
    國際今日熱門
    葛來儀《外交家》撰文：美民調顯示協防台灣的支持度上升
    2020/10/25 06:12

    葛來儀《外交家》撰文：美民調顯示協防台灣的支持度上升

    川普完成投票 「我投給一個叫川普的傢伙」
    2020/10/25 06:16

    川普完成投票 「我投給一個叫川普的傢伙」

    英國武漢肺炎新增2萬3012人確診
    2020/10/25 01:21

    英國武漢肺炎新增2萬3012人確診

    阿富汗首都教育中心自殺炸彈攻擊 至少18死57傷
    2020/10/25 02:36

    阿富汗首都教育中心自殺炸彈攻擊 至少18死57傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播