「開打」老二遭擊斃 阿富汗官方：塔利班仍與他有聯繫

阿富汗喀布爾政府今天宣布，美國通緝的蓋達組織第二號人物、埃及裔的阿布·穆赫辛·馬斯里（見圖）已遭阿富汗安全部隊擊斃，喀布爾政府今天（25日）更指控，由馬斯里之死，可見他與塔利班關係匪淺。（美聯社）

2020/10/26 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗喀布爾政府今天（25日）宣布，美國通緝的「開打組織」（Al Qaeda）第二號人物、埃及裔的阿布·穆赫辛·馬斯里（Abu Muhsin al-Masri）已遭阿富汗安全部隊擊斃，喀布爾政府今天（25日）更指控，由馬斯里之死，可見他與塔利班關係匪淺；而塔利班表示，將對此事進行調查。

綜合外媒報導，喀布爾政府的情報機構「國家安全局」（National Directorate of Security）在昨天表示，阿富汗安全部隊在加茲尼省（Ghazni Province）的一次行動中，成功擊殺馬斯里，據悉他也被稱為拉夫（Husam Abd al-Rauf）；加茲尼省議會副議長卡姆拉尼（Amanullah Kamrani）透露，這起由阿富汗國安局主導的特種部隊作戰任務，他們攻進一處由塔利班控制的村莊，並在一間偏僻的屋子擊斃包含馬斯里在內共7名武裝份子。

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有阿富汗情報官員匿名指出，此次行動也逮捕一名「與塔利班有聯繫的」的馬斯里助手，任務相當成功；對此阿富汗總統府也在今天發布聲明表示，從馬斯里之死可看出「恐怖主義的威脅，以及塔利班與恐怖組織的聯繫仍然存在」，呼籲塔利班應該向阿富汗人民、喀布爾政府以及國際社會證明，他們正在結束包括開打組織在內的恐怖組織之間的聯繫，「應該立刻停止戰爭與暴力，並恢復阿富汗的尊嚴與促進可持續的和平」。

馬斯里據稱是出生於1958年的埃及人，過去曾在1986年成為開打民兵對抗蘇聯入侵，往後多年來一直是開打組織的媒體負責人，阿富汗喀布爾當局認為他是印度次大陸的開打組織領導者，美國聯邦調查局（FBI）也因馬斯里涉及供應物資援助恐怖組織，而對他發布通緝。

不過目前開打組織的影響力也逐漸衰退，美國國務卿龐皮歐曾表示，阿富汗境內的開打成員已剩不到200人。

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