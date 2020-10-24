全球武漢肺炎超過4200萬例確診 逾114萬人病歿

根據最新統計，全球至少114萬5847人死於武漢肺炎，至少4226萬2290例確診，圖為義大利醫院的重症監護病房，義國目前正陷於第二波疫情。（法新社）

2020/10/24 23:37

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），全球至少114萬5847人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少4226萬2290例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2875萬4900人被認為已康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球23日通報新增6366人病歿、48萬2954起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（880死）、印度（650死）與巴西（571死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬3998人病故、849萬4044例確診，至少337萬5427人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬6471人喪生、535萬3656例確診）、印度（11萬7956人喪生、781萬4682例確診）、墨西哥（8萬8312人喪生、88萬775例確診）及英國（4萬4571人喪生、83萬998例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有103人染疫喪命；其次依序為比利時（92人）、西班牙（74人）、玻利維亞（74人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計38萬9304死、1083萬540例確診；歐洲累計26萬198死、849萬9613例確診；美國和加拿大共計23萬3882死、870萬5087例確診。

亞洲共計16萬4802死、1008萬8549例確診；中東地區共計5萬5719死、240萬5639例確診；非洲共計4萬930死、169萬8937例確診；大洋洲共計1012死、3萬3934例確診。

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